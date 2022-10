Κόσμος

Γαλλία: Οδηγοί πηγαίνουν στο Βέλγιο για να βάλουν βενζίνη!

Πολλά γαλλικά βενζινάδικα εδώ και ημέρες αντιμετωπίζουν προβλήματα στον ανεφοδιασμό τους λόγω της απεργίας σε διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων.

Τα βελγικά πρατήρια καυσίμων κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία καταγράφουν αύξηση της ζήτησης κατά 15-20% τις τελευταίες ημέρες, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων στα γαλλικά διυλιστήρια και τις αποθήκες πετρελαίου.

Η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί ανησυχία σε ό,τι αφορά τον ανεφοδιασμό του Βελγίου, ανέφερε στο βελγικό πρακτορείο Belga ο Ολιβιέ Νεϊρίνκ, ο τεχνικός διευθυντής της Brafco, της ομοσπονδίας εμπόρων καυσίμων. «Υπάρχουν αποθέματα. Όσο συνεχίζεται η κινητοποίηση στη Γαλλία, είμαστε σε ετοιμότητα», πρόσθεσε.

Πολλά γαλλικά βενζινάδικα εδώ και ημέρες αντιμετωπίζουν προβλήματα στον ανεφοδιασμό τους λόγω της απεργίας στα διυλιστήρια και τις αποθήκες καυσίμων των TotalEnergies και Esso-ExxonMobil. Οι απεργοί ζητούν αυξήσεις μισθών, με φόντο τον πληθωρισμό και τα κέρδη-ρεκόρ των πετρελαϊκών ομίλων. Το πρόβλημα πλήττει λίγο πάνω από το 20% των πρατηρίων καυσίμων αλλά είναι εντονότερο στον βορρά της χώρας.

Ο Νεϊρίνκ διαβεβαίωσε ότι ο συμβολικός αποκλεισμός δύο εγκαταστάσεων της TotalEnergies στο Βέλγιο, αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν προκάλεσε προβλήματα στον ανεφοδιασμό. Από το πρωί του Σαββάτου μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής εκατοντάδες ακτιβιστές της οργάνωσης Code Rouge απέκλεισαν τις εγκαταστάσεις, σε μια δράση «πολιτικής ανυπακοής» που είχε ως στόχο να καταδείξει την ευθύνη της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων στην κλιματική αλλαγή και την κοινωνική κρίση.

