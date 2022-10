Κόσμος

Βενεζουέλα: δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις κατολισθήσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταστροφή χτύπησε τη Λας Τεχερίας έπειτα από τρεις ώρες έντονης βροχόπτωσης το απόγευμα του Σαββάτου.

Σπίτια και καταστήματα κατεστραμμένα, ποτάμια λάσπης, δέντρα ξεριζωμένα... τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 52 αγνοούνται μετά τις κατολισθήσεις που έπληξαν προχθές Σάββατο το βράδυ τη βιομηχανική πόλη Λας Τεχερίας, στην κεντρική-βόρεια Βενεζουέλα.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και εβδομάδες είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 13 ανθρώπους.

«Δυστυχώς, 25 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί. Συνεχίζουμε τις έρευνες», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, ο Ρεμίχιο Σεμπάγιος, δίνοντας νεότερο απολογισμό θυμάτων. Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για 22 νεκρούς.

Η καταστροφή χτύπησε τη Λας Τεχερίας έπειτα από τρεις ώρες έντονης βροχόπτωσης το απόγευμα του Σαββάτου. Ποταμοί και παραπόταμοι υπερχείλισαν και κατολισθήσεις λάσπης, βράχων, δέντρων και συντριμμιών κατέβηκαν από τις πλαγιές ορεινών όγκων κι όρμησαν στην πόλη περίπου 50.000 κατοίκων.

Έξι μέτρα ύψος

Η Λας Τεχερίας, περίπου εβδομήντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Καράκας, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, με σπίτια και καταστήματα κατεστραμμένα ολοσχερώς ή εν μέρει από τα ποτάμια λάσπης που κατάπιαν δρόμους κι ό,τι βρήκαν στον διάβα τους.

Γιγάντια δέντρα και οχήματα παρασύρθηκαν από ρέμα που έφθανε ως ακόμα και τα έξι μέτρα ύψος και κατέλαβε την κεντρική οδό της Λας Τεχερίας. Άφησε πίσω βράχους, σπασμένα κλαδιά, είδη ιματισμού, λαμαρίνες, σωρούς από άλλα συντρίμμια.

Η Κάρμεν Μελέντες, κάτοικος σε αυτή την πόλη 55.000 και πλέον κατοίκων 55 χρόνια, δήλωσε με απελπισία «η Λας Τεχερίας χάθηκε».

Με δάκρυα στα μάτια, η Λόρις Βερενσουέλα, 50 χρονών, προσπαθούσε ακόμα να χωνέψει τι συνέβη στην πόλη της: «Δεν θα το πίστευα ποτέ πως θα γινόταν (καταστροφή) με τέτοια έκταση».

Κρεοπωλείο που επρόκειτο να ανοίξει σήμερα, έπειτα από δυο χρόνια που παρέμενε κλειστό εξαιτίας της πανδημίας, δέχθηκε πολύ βαρύ χτύπημα. Το κατάστημα, ο εξοπλισμός του, τα ψυγεία του — όλα όσα περιείχε έχουν καλυφθεί από τη λάσπη.

Εθνικό πένθος

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, σε ένδειξη «αλληλεγγύης προς τις οικογένειες», διαβεβαιώνοντας τους κατοίκους πως «δεν είναι μόνοι».

Ο αντιπολιτευόμενος Χουάν Γκουαϊδό ανέφερε μέσω Twitter πως πρέπει να υποστηριχθούν τα θύματα και να υπάρξει «επείγουσα αντίδραση», καταγγέλλοντας τη «δικτατορία που νέμεται την εξουσία χωρίς να σκοτίζεται για τον λαό».

Αυτό που έγινε στη Λας Τεχερίας «είναι τραγωδία», δήλωνε νωρίτερα η αντιπρόεδρος Ροδρίγκες, τονίζοντας πως «χάσαμε αγόρια και κορίτσια».

Κάπου χίλιοι άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Εσωτερικών Σεμπάγιος, που πήγε στην πόλη για να αποτιμήσει τις ζημιές.

Ο κ. Σεμπάγιος εκτίμησε πως η «τεράστια κατολίσθηση» πιθανόν οφειλόταν εν μέρει «στην κλιματική αλλαγή» και εν μέρει στο πέρασμα του κυκλώνα Τζούλια βόρεια της Βενεζουέλας.

Ο υπουργός ανέφερε πως στην πόλη έπεσε «ποσότητα-ρεκόρ» βροχής μέσα σε λίγες ώρες, ότι ο όγκος των κατακρημνίσεων ξεπέρασε αυτόν που καταγράφεται συνήθως σ’ έναν μήνα. «Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κορεσμό στο έδαφος», εκτίμησε.

Ομάδες εργατών με βαριά μηχανήματα πάσχιζαν να ανοίξουν δρόμους που καλύφθηκαν από τη λάσπη και τα συντρίμμια. Σε πλάνα που τράβηξαν με drones σωστικά συνεργεία, βλέπει κανείς τεράστιους όγκους λάσπης να έχουν καλύψει δρόμους της Λας Τεχερίας, όπου κάτοικοι προσπαθούν με φτυάρια να απομακρύνουν μέρος τουλάχιστον των τόνων λάσπης από τα σπίτια.

Η Κάρμεν, ανήσυχη, περιμένει νέα της Μαργκότ Σίλβα, συγγενούς της που αγνοείται. Ζει σε γειτονική πόλη, είχε πάει στη Λας Τεχερίας για να κάνει ψώνια.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο πράγμα, δεν ξέρουμε πως θα μπορέσουμε να συνέλθουμε», πάντως «θα θρηνήσουμε ζωές», είπε.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί προσφέρονταν να βοηθήσουν. Η Λος Λεόνες, ομάδα μπέιζμπολ του Καράκας, ανακοίνωσε πως ήδη άρχισε να συγκεντρώνει τρόφιμα μακράς διάρκειας, νερό και ρούχα για τους πληγέντες.

Το 1999, τεράστιες κατολισθήσεις σκότωσαν κάπου 10.000 ανθρώπους στην πολιτεία Βάργκας, 25 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Χρυσής Αυγής: ολοκληρώνει η Μάγδα Φύσσα την κατάθεσή της

Καιρός: Σταδιακή επιδείνωση με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τη Δευτέρα

Rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 150 σημεία