Βόλος: Φωτογράφιζε κρυφά λουόμενους σε παραλία

Είχε στο κινητό του "συλλογή" με φωτογραφίες λουόμενων που έκαναν μπάνιο στην παραλία.



Χειροπέδες σε 47χρονο στον Βόλο πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της περιοχής.

Ο άνδρας φωτογράφιζε λουόμενους με το κινητό τηλέφωνό του, χωρίς τη συναίνεση και την άδειά τους, συλλέγοντας και αποθηκεύοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να έχει δικαίωμα για κάτι τέτοιο.

Ο 47χρονος έγινε αντιληπτός, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε, σύμφωνα με τοπικό μέσο, ότι είχε στο κινητό του αποθηκευμένες φωτογραφίες λουομένων.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου.

Πηγή: thenewspaper.gr

