Οικονομία

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του

Με αυξημένη τιμή, παρά την απόφαση για επιδότηση στην αντλία με 25 λεπτά το λίτρο (με τον ΦΠΑ) ξεκινά την Παρασκευή 14 του μηνός η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η τιμή με την οποία θα ξεκινήσει φέτος θα είναι πάνω από 1,5 ευρώ το λίτρο, εξαιτίας της ανοδικής πορείας που ακολουθούν το τελευταίο διάστημα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τέτοια εποχή η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είχε ξεκινήσει στα 1,15 ευρώ.

Θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «MyΘΕΡΜΑΝΣΗ» προκειμένου οι δικαιούχοι, με βάση τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και με βάση συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια (ίδια με πέρυσι) να υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.

Με βάση τις αλλαγές που έχουν ήδη ανακοινωθεί, τα νοικοκυριά τα οποία θα χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης για πρώτη φορά αντί για φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια θα εισπράξουν διπλάσιο επίδομα θέρμανσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι συνεχίσουν να θερμαίνονται με ηλεκτρικά σώματα ή με φυσικό αέριο θα χάσουν το επίδομα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου είναι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να καταβληθεί στους δικαιούχους πριν το τέλος του έτους. Το συνολικό κόστος για το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το 2023 για το επίδομα θέρμανσης εκτιμάται ότι θα εκταμιευθούν επιπλέον 150 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία με 20 λεπτά το λίτρο συν το ΦΠΑ, δηλαδή 25 λεπτά, το συνολικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 156 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 62 εκατ. ευρώ θα εκταμιευθούν τον Ιανουάριο του 2023.

Τριπλή στήριξη

Η κρατική στήριξη για τα νοικοκυριά που θα χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν το χειμώνα είναι τριπλή:

1. Επιδότηση στην αντλία: Από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται φθηνότερα κατά 25 λεπτά (20 λεπτά + ΦΠΑ) το λίτρο λόγω της κρατικής επιδότησης στην αντλία. Στο τέλος Δεκεμβρίου και ανάλογα με τις τιμές του πετρελαίου που θα επικρατούν στην αγορά θα αποφασιστεί η παράταση του μέτρου το 2023.

2. Παλαιοί δικαιούχοι: Τα νοικοκυριά που ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης και έλαβαν και πέρυσι επίδομα θέρμανσης θα εισπράξουν φέτος μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης λόγω της αύξησης από 300 σε 350 ευρώ της βάσης υπολογισμού του επιδόματος. Για παράδειγμα νοικοκυριό με δύο παιδιά που διαμένει μόνιμα στη Φλώρινα θα λάβει φέτος επίδομα ύψους 578 ευρώ από 496 ευρώ πέρυσι. Το κατώτερο και ανώτερο ποσό του επιδόματος θα καθοριστεί με την ΚΥΑ.

3. Νέοι δικαιούχοι: Όλοι οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν διπλάσιο επίδομα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τόσο τα νοικοκυριά που δικαιούνται για πρώτη φορά επίδομα θέρμανσης λόγω διεύρυνσης των εισοδηματικών ορίων όσο και εκείνα που θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά ως πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο. Για παράδειγμα οικογένεια με δύο παιδιά η οποία κατοικεί σε διαμέρισμα στην Αθήνα πέρυσι για τη θέρμανση με φυσικό αέριο έλαβε επίδομα 180,6 ευρώ. Φέτος εάν βάλει αντί για φυσικό αέριο, πετρέλαιο θα λάβει διπλό αυξημένο επίδομα το οποίο φτάνει τα 421,4 ευρώ.

Ρυθμίσεις

Με την κοινή υπουργική απόφαση θα ορίζονται επίσης τα εξής:

– Εισοδηματικά όρια: Το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ για το έγγαμο ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

– Αμετάβλητα παραμένουν τα περιουσιακά κριτήρια στα 180.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο και 300.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους.

πηγή: ot.gr

