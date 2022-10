Κόσμος

ΟΗΕ: Καταδικάζει τις “ειδεχθείς δολοφονίες” μεταναστών στη Λιβύη

Από τις αρχές του 2022, σύμφωνα με τον Οργανισμό, 216 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας τον διάπλου της Μεσογείου, ενώ 724 κηρύχθηκαν αγνοούμενοι και θεωρούνται νεκροί

«Να οδηγήσουν τους δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης» για τη δολοφονία 15 μεταναστών και αιτούντων άσυλο, κάλεσε χθες τις αρχές της Λιβύης η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα.

Την προηγούμενη Παρασκευή, εντοπίστηκαν 15 πτώματα μεταναστών, κάποια απανθρακωμένα, σε ακτή στη Σαμπράτα, 70 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Τρίπολη, από όπου αναχωρούν χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο στην προσπάθειά τους να φθάσουν στις ακτές της Ιταλίας.

«Έντεκα απανθρακωμένα πτώματα βρέθηκαν στο εσωτερικό δεμένου πλοιαρίου και άλλα τέσσερα με τραύματα στο εξωτερικό», ανάφερε η Αποστολή μέσω Twitter.

«Αν και οι ακριβείς συνθήκες μένουν να εξιχνιαστούν, οι δολοφονίες φέρονται να ήταν αποτέλεσμα συγκρούσεων οπλισμένων αντίπαλων διακινητών», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που απηύθυνε έκκληση στις αρχές της Λιβύης να «εγγυηθούν ταχεία, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα για να προσαχθούν όλοι οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης».

Η τραγωδία ξαναφέρνει με βάρβαρο τρόπο στο επίκεντρο «την έλλειψη προστασίας με την οποία έρχονται αντιμέτωποι στη Λιβύη οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο, καθώς και τις γενικευμένες παραβιάσεις τω ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από ισχυρά δίκτυα διακινητών και εγκληματιών», στηλίτευσε η αποστολή.

Σύμφωνα με λιβυκά ΜΜΕ, οι μετανάστες, που κατάγονταν κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική, τουφεκίστηκαν την Πέμπτη από ένοπλους έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε διακινητές.

Μια από τις ομάδες των διακινητών που ενεπλάκησαν κατόπιν έβαλε φωτιά στο πλοιάριο την Παρασκευή, κατά τις πληροφορίες τους.

Το χάος που ακολούθησε την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011 μετέτρεψε τη Λιβύη σε ενδιάμεσο σταθμό για δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, από την υποσαχάρια Αφρική, αραβικά κράτη και τη νότια Ασία, που επιδιώκουν να φθάσουν στην Ευρώπη μέσω Ιταλίας.

Βρίσκονται στο έλεος των διακινητών, όταν δεν πεθαίνουν στην προσπάθειά τους να περάσουν την Μεσόγειο. Μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι υφίστανται ανείπωτη κακομεταχείριση στη Λιβύη.

Η πολιτική κρίση στη χώρα συνεχίζεται, με δυο κυβερνήσεις υποστηριζόμενες από αντίπαλα στρατόπεδα στη δυτική και την ανατολική Λιβύη να διεκδικούν την εξουσία από τον Μάρτιο.

Από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς, 14.157 μετανάστες αναχαιτίστηκαν και οδηγήθηκαν πίσω στη Λιβύη, σύμφωνα με αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Δευτέρα. Άλλοι τουλάχιστον 216 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους φέτος επιχειρώντας τον διάπλου της λεγόμενης κεντρικής οδού της Μεσογείου, ενώ 724 κηρύχθηκαν αγνοούμενοι και θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με τον ίδιο οργανισμό, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

