Άδεια Μητρότητας - Οικονόμου: Αυξάνεται σε 9 μήνες στον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση της άδειας μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα στο ν/σ για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Επισημαίνει ότι σε αυτό, «προβλέπεται με σχέδιο η αύξηση της ειδικής άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες για μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτές».

Το νομοσχέδιο δόθηκε την περασμένη Πέμπτη σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και περιλαμβάνει ρυθμίσεις υλοποίησης του κοινωνικού πακέτου που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

