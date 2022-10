Life

Το “Πρωινό”: Ο Γιώργος Λιάγκας καλωσορίζει τη Μαρία Κορινθίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μαρία Κορινθίου θα βρίσκεται από σήμερα στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή "Το Πρωινό". Τι είπε στην έναρξη της εκπομπής ο παρουσιαστής.

Η Μαρία Κορινθίου θα βρίσκεται από σήμερα στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Η ίδια κατά την είσοδό της είπε πως "είμαι πολύ χαρούμενη, είσαι και Δίδυμος Γιώργο και έχω μία αγάπη στους Διδύμους".

Από την πλευρά του ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως "η εκπομπή έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα infotainment και αυτό δεν αλλάζει όμως η Μαρία θα βοηθά στα γυναικεία θέματα, στη μόδα, στα ζώδια τη μαγειρική" ενώ συμπλήρωσε "η Μαρία είναι φίλη, είναι αγωνίστρια, ήρθε από το εξωτερικό, άκουσε και εκείνη πολλά όμως δούλεψε πολύ και απέδειξε πως είναι άξια".

Τη Μαρία Κορινθίου υποδέχθηκαν και οι συνεργάτες στο πάνελ της εκπομπής.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Στον ανακριτή ο 53χρονος και ένας ακόμα

Δίκη Χρυσής Αυγής: ολοκληρώνει η Μάγδα Φύσσα την κατάθεσή της

Μετρό Πειραιά: Παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια - Ξεκινούν τα δρομολόγια