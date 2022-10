Οικονομία

Παπαθανάσης: το καλάθι της νοικοκυράς και η προστασία του καταναλωτή (βίντεο)

Όλα όσα εξήγησε ο Νίκος Παπαθανάσης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, για το "καλάθι της νοικοκυράς των 50 προϊόντων.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικος Παπαθανάσης, το πρωί της Δευτέρας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός, μίλησε μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε διάφορα είδη, το "καλάθι της νοικοκυράς" και τα μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία του καταναλωτή.

"Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές με την εφαρμογή e-καταναλωτής στην οποία μπορεί κάθε μέρα ο καθένας να βλέπει τις τιμές.Το δεύτερο είναι η προστασία και το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους. Έχουμε κάνει χιλιάδες ελέγχους έτσι ώστε να μην υπάρχει αισχροκέρδεια", ανέφερε αρχικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οσον αφορά στο καλάθι της νοικοκυράς που θα αφορά συγκεκριμένα προϊόντα με νομοθετική ρύθμιση, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε: "Το μέτρο θα αφορά καταστήματα που είναι αλυσίδες και έχουν τζίρο άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής είναι πάνω από 15 αλυσίδες που έχουν χιλιάδες καταστήματα."

Σχετικά με το εάν θα είναι ευδιάκριτα τα προϊόντα που θα βρίσκονται στο καλάθι, ο αναπληρωτής Υπουργός ανέφερε ότι θα υπάρχει ειδική σήμανση.

