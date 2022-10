Πολιτική

Μετρό Πειραιά - Μητσοτάκης: Εμείς παραδίδουμε έργα, κάποιοι παρουσίαζαν μουσαμάδες

Παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια των τριών σταθμών του μετρό στον Πειραιά. Το "ευχαριστώ" του Πρωθυπουργού σε όσους εργάστηκαν σκληρά για το έργο. Τι είπε για το θέμα της εισητηριοδιαφυγής.

Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια των τριών νέων σταθμών του Μετρό στον Πειραιά ευχαρίστησε θερμά όσους εργάστηκαν σκληρά για να ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί εντός των χρονοδιαγραμματών. Τόνισε πως πρόκειται για έργο το οποίο είχε εξαρχής μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, ειδικά όσον αφορά την κατασκευή του κεντρικού σταθμού και κάποιοι υπερέβαλαν εαυτόν ώστε να παραδοθεί σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το έργο θα συνδέσει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας σε 55 λεπτά, και τον Πειραιά με το κέντρο της Αθήνας σε 20 λεπτά.

«Είναι μiα μόνο απόδειξη το έργο αυτό, της μεγάλης έμφασης την οποία δίνουμε στα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκούς πόρους. Να θυμίσω ότι η Ευρώπη στέκεται πάντα στο πλευρό της πατρίδας μας όχι μόνο μέσα από το ΕΣΠΑ αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να σημειώσω και την πολύ σημαντική δουλειά που έγινε από το υπουργείο πολιτισμού σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό. Έχετε δίκιο να λέτε ότι έχουμε δημιουργήσει σχολή για το πώς μπορεί να κατασκευάζονται τέτοια έργα με ταυτόχρονη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα είπε ότι στο τέλος του 2023, αρχές του 2024, θα γίνουν τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης με πλήρη λειτουργία 5 σταθμών οι οποίοι θα είναι και μουσεία με πιο εμβληματικό στον σταθμό στη Βενιζέλου. «Και Μετρό και αρχαία, και εδώ στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Μιλώντας για τη σημασία των μέσων σταθερής τροχιάς είπε ότι δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη, μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και φιλικές παρεμβάσεις στον πολίτη χωρίς τη σημαντική επέκτασή τους. Ανέφερε ότι το λεκανοπέδιο θα γίνει αβίωτο αν δεν υλοποιήσουμε τη γραμμή 4 και τις επεκτάσεις της γραμμής 2 και πως «είμαστε σίγουροι ότι σε 7 με 8 χρόνια η γραμμή 4 θα παραδοθεί προς χρήση».

Επ' αυτού πρόσθεσε πως όταν ολοκληρωθεί η γραμμή 4 και οι υπόλοιπες επεκτάσεις πάνω από 1 εκατ. Αθηναίοι και επισκέπτες θα χρησιμοποιούν το Μετρό καθημερινά.

Απευθυνόμενος στον Αντώνη Σαμαρά ο οποίος ήταν παρών, είπε ότι το έργο ξεκίνησε επί των ημερών της διακυβέρνησής του και στη συνέχεια κάποιες κυβερνήσεις το έτρεξαν πιο γρήγορα και κάποιες άλλες όχι. «Κάποιος παραδίδει πραγματικά έργα και κάποιοι παρουσίαζαν μουσαμάδες. Δεν παραδίδουμε κανένα μουσαμά. Σε λίγες ώρες το Μετρό, και οι τελευταίοι 3 σταθμοί της γραμμής 3 θα τεθούν σε λειτουργία. Σε έναν Πειραιά που αλλάζει, που αναδεικνύεται, που αποκτά νέα δυναμική. Η κυβέρνηση κάνει πράξη το σύνθημα συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα και στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής τα οποία έχουν μεγάλο κοινωνικό πρόσημο», συνέχισε ενώ μεταξύ άλλων είπε ότι θα πρέπει να εξεταστεί και το ζήτημα της αντιμετώπισης της εισητηριοδιαφυγής. «Σήμερα όμως είναι μέρα γιορτής για τον Πειραιά , για όλο το λεκανοπέδιο», υπογράμμισε.

