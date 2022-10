Life

“Το Πρωινό” - Δανδουλάκη: η συνεργασία με τον Φιλιππίδη, οι θεατρικές παραγωγές και η τηλεόραση (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα.

Με την ευχάριστη διάθεσή της πάντα στην είσοδό της ανέφερε πως έχει "το σύνδρομο της μαθήτριας που την ακολουθεί και στην ενέργειά της" ενώ σχετικά με την ηλικία της είπε πως "νιώθω 20 χρονών, η νεανικότητά μου ανατρέχει στα χρόνια της δραματικής σχολής".

"Βιώνουμε τεράστιες αλλαγές ως κοινωνία και η αλλαγή είναι πάντα προς το καλύτερο, όμως τόσο μεγάλες αλλαγές δεν είχαμε ποτέ" είπε η ηθοποιός ενώ συμπλήρωσε σχετικά με το σημερινό ρόλο της γυναίκας και τις "εξουσίες" της "πάντα η γυναίκα είχε μία κρυφή δύναμη και διηύθυνε πράγματα, όμως πιστεύω στη διαφορά των φύλων από την άποψη ότι λόγω φύσης ο άντρας κάνει ενστικτωδώς κάποια πράγματα καλύτερα, εξίσου και η γυναίκα".

Αναφερόμενη στις υποθέσεις Φιλιππίδη και Λιγνάδη είπε πως " με τον Πέτρο είχα δύο συνεργασίες που ήταν εξαιρετικές και μία που δεν ήταν, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη" ενώ για το Δημήτρη Λιγνάδη και την αποφυλακισή του "έχω επιλέξει για πράγματα που δεν γνωρίζω να μην έχω άποψη, δεν γνωρίζω το νόμο που επέτρεψε την αποφυλάκισή του".

"Σε όλους του χώρους που υπάρχει εξουσία, υπάρχει και κατάχρηση, στην πολιτική, στη δημοσιογραφία, σε εταιρείες παντού" είπε η αγαπημένη ηθοποιός.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Χρήστου Πολίτη για τα χρόνια της "Λάμψης" και τη συνεργασία τους "ο Χρήστος έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια και ζει όλο αυτό που βίωσε στη δουλειά μόνος του, πράγμα που σημαίνει πως εξαλείφονται τα καλά και διογκώνονται τα άσχημα, εγώ έχω μόνο γλυκές αναμνήσεις από εκείνον" ενώ αποκάλυψε πως "μάλιστα μετά το γάμο μου με το Μάριο Πλωρίτη αντί για μήνα του μέλιτος πήγα στο γύρισμα της "Λάμψης" και όταν του το είπα γύρισε και με φίλησε".

Η Κάτια Δανδουλάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Διάλεξε το θάνατό σου αγάπη μου", ενώ έχει αναλάβει και την παραγωγή της παράστασης "είμαι συγκεντρωτική για αυτό και αναλαμβάνω τις παραγωγές και αντιμετωπίζω πάντα τους συνεργάτες μου με αλήθεια".





