Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η ερωτική έλξη Αιγόκερων και Διδύμων και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις του τριημέρου για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Μαρία Κορινθίου είναι Αιγόκερως και οι Αιγόκεροι είναι πολύ καλα΄παιδία και εργατικά, ενώ με τους Διδύμους έχουν σεξουαλική έλξη".είπε στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, καλωσορίζοντας κι εκείνη τη Μαρία Κορινθίου στην εκπομπή.

Στη συνέχεια ανέφερε πως "είναι μία καλή εβδομάδα για σχέσεις και έρωτες όμως η παρουσία του Ποσειδώνα δημιουργεί και εξαπατήσεις".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





