Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής - πατέρας Φύσσα: Οργανωμένο σχέδιο η δολοφονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα κατέθεσε στη δικαστική αίθουσα ο πατέρας του δολοφονημένου, Παύλου Φύσσα. Αρνήθηκε να απαντήσει στους συνηγόρους υπεράσπισης.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της μητέρας του Παύλου Φύσσα, Μάγδας, στο βήμα κλήθηκαν ο πατέρας του μουσικού και η αδερφή του.

Ο Παναγιώτης Φύσσας, αρνήθηκε να απαντήσει στους συνηγόρους υπεράσπισης και είπε απλά κοιτώντας τους "Μας λένε συλλυπητήρια. Ποια συλλυπητήρια; Να με αφήσουν ήσυχο. Ήρθαν να υποστηρίξουν έναν δολοφόνο. Να πουν τι;».

Ο πατέρας του Παύλου Φύσσα κατά την κατάθεσή του κάνοντΔίκη Χρυσής Αυγής: ας λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο, περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν όταν έμαθε ότι μαχαίρωσαν τον γιο του.

«Ο Παύλος βρέθηκε σε λάθος μέρος χωρίς να το γνωρίζει. Έπεσα να κοιμηθώ και στις 12:05 η νύφη μου με κάλεσε. Τρέχα στην Τσαλδάρη γιατί έχουν μαχαιρώσει το παιδί. Παίρνω το αμάξι, ήταν γύρω στα 200 μέτρα μακριά και βλέπω στα 100 μέτρα δυο μηχανάκια και ένα της αστυνομίας που είχαν κλείσει το δρόμο. Πήγα στο σημείο, δεν είχε κίνηση, είδα τον Παύλο πεσμένο με τα μάτια ανοιχτά, στο πεζοδρόμιο δεν είδα αίματα πολλά και είπα ευτυχώς. Της λέω της Χρύσας ''τι έχει ο Παύλος;'' και λέει ''κουρασμένος είναι''. Πήγα στο αυτί του ''Παύλο! Παύλο!'' φώναξα. Ο αστυνομικός μου λέει ''σηκωθείτε να κάνουμε τη δουλειά μας''. ''Τώρα καθίκι ήρθες να κανείς τη δουλειά σου; Όταν σε παρακαλάγαμε δεν ερχόσουν'' του είπε η Χρύσα.

Το ασθενοφόρο πήρε τον Παύλο και με το αμάξι ακολούθησα. Δεν ανέπτυξε ταχύτητα, δεν έβαλε σειρήνα. Κατάλαβα ότι είχε φύγει. Όταν φτάσαμε πήγα να ρωτήσω τί συμβαίνει. ''Ζει ο Παύλος;'' είπα στους τραυματιοφορείς. ''Θα σας πει ο γιατρός''. Βλέπω το παιδί, κοιτάω το γιατρό και με τα μάτια καταλαβαίνω ότι έχει φύγει. Τον ρωτάω ''φταίει που άργησε το ασθενοφόρο;' Όχι» μου λέει. ''Απέξω αν τον χτυπούσαν δεν θα κάναμε τίποτα. Το χτύπημα είναι επαγγελματικό, δεν θα κάναμε τίποτα''».

Πρόεδρος: Ο κ. Ρουπακιάς λέει ότι φοβήθηκε…

Μάρτυρας: Σούμο έκανε, τί φοβήθηκε; Έκανε επίδειξη δύναμης.

Πρόεδρος: Ότι ήταν οργανωμένο από πού προκύπτει;

Μάρτυρας: Από τον τρόπο που είχαν κλείσει το δρόμο, που οι αστυνομικοί ήταν από την πλευρά της Χρυσής Αυγής και όχι από την πλευρά τω παιδιών. Τα παιδιά ήταν 5 και εκείνοι 40, δεν τα προστατεύσαν τα παιδιά. Και όταν η αστυνομικός λέει «ε όχι και μαχαίρια» τι σημαίνει; Ότι είχαν πει να παίξουν ξύλο μόνο…

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η κατάθεση της Μάγδας Φύσσα με μία συνεχή αντιπαράθεση με την υπεράσπιση του Γ. Ρουπακιά, φυσικού αυτουργού της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Με σπαρακτικά λόγια, μίλησε από το βήμα και η αδελφή του Παύλου Φύσσα, Ειρήνη.

«Είδα τον αδελφό μου για τελευταία φορά στις 17 Σεπτεμβρίου. Είχε έρθει σπίτι μου, μια απλή καθημερινή μέρα. Χαιρετηθήκαμε λέγοντας θα τα πούμε μετά, μόνο που αυτό το μετά δεν ήρθε ποτέ. Την επόμενη φορά που είδα τον αδελφό μου ήμουν στο νεκροτομείο. Γιατί; Γιατί το τάγμα εφόδου της Νίκαιας βγήκε για να τον δολοφονήσει. Τα έχω πολύ απλά τα πράγματα στο μυαλό μου. Ξέρω ότι ο αδελφός μου πήγε να δει την μπάλα και δολοφονήθηκε στη γειτονιά του», κατέθεσε και ζήτησε από το δικαστήριο, λίγο χρόνο για να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της.

«Θα μου δώσετε λίγο χρόνο γιατί κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα φεύγουμε πολύ ταραγμένοι. Εννέα χρόνια τώρα έχουμε να διαχειριστούμε τόσα…Να είμαστε εδώ να νιώθουμε εμείς υπεύθυνοι. Οι θύτες να μας κοιτάνε με μίσος, να μας έχουν σκοτώσει τον άνθρωπό μας και να φοβόμαστε να βρούμε το δίκιο μας», τόνισε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της,

«Όπως μου είπε η κοπέλα του Παύλου, εκείνος δεν έτρεξε, έμεινε πίσω. Η Χρύσα πήγε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους να βοηθήσουν επειδή δέχονταν επίθεση. Δεν έκανε κάτι η αστυνομία εκείνο το βράδυ. Απέφυγε. Το επόμενο που μου είπε η Χρύσα ήταν ότι είχε τον αδελφό μου στην αγκαλιά της», ανέφερε ακόμη η αδερφη του δολοφονημένου μουσικού.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Αποκλειστικό: Τούρκος πιλότος κόντεψε να συντριβεί σε αερομαχία με ελληνικά F-16 (βίντεο)

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Στον ανακριτή ο 53χρονος και ένας ακόμα

Το “Πρωινό”: Ο Γιώργος Λιάγκας καλωσορίζει τη Μαρία Κορινθίου (βίντεο)