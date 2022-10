Life

Το “Rouk Zouk Special” με την Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Το «ROUK ZOUK» φοράει τα ακουστικά του, αλλά και τα καλά του και γίνεται… Special!.

Το «ROUK ZOUK SPECIAL», με την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια, ξεκινάει το ταξίδι του στον βραδινό κόσμο της ψυχαγωγίας κάθε Κυριακή, στις 20:00, στον ΑΝΤ1.

Κάθε Κυριακή βράδυ, αγαπημένα πρόσωπα, πρωταγωνιστές και καλεσμένοι-έκπληξη παίζουν με την καρδιά τους και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, για φιλανθρωπικό σκοπό.

Με χιούμορ, γέλιο, κέφι, χαρά, χορό, αισιοδοξία και διάθεση στα… ύψη, το «ROUK ZOUK SPECIAL» κάνει πάντα τα κυριακάτικα βράδια μας διασκεδαστικά, παρεΐστικα… αλλιώς!

Φέτος, οι ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με όλες τις γνωστές και αγαπημένες δοκιμασίες του «ROUK ZOUK», αλλά και με νέα απολαυστικά παιχνίδια.

Α, και φέτος στο «ROUK ZOUK SPECIAL» παίζει πολύ…. Ζέτα!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Μαρία Ντρούβα

Μαρία Ντρούβα Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Ζαχαρίας Στιβακτάκης Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

«Rouk Zouk Special», με την Ζέτα Μακρυπούλια: Κάθε Κυριακή στις 20:00

