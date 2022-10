Life

“The 2Night Show”: Δευτέρα με ξεχωριστούς καλεσμένους (εικόνες)

Δύο γυναίκες και ένας άνδρας θα μας κρατήσουν συντροφιά, μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Βέρα Μακρομαρίδου.

Η ταλαντούχα ηθοποιός μοιράζεται σημαντικές στιγμές από την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή. Πόσο εύκολα κύλησε η υποκριτική της πορεία μέχρι να βρεθεί στον «Σασμό»;

Πώς αντέδρασε όταν έπρεπε να γυρίσει την πρώτη της ερωτική σκηνή με τον Τάσο Νούσια; Με ποιον τρόπο κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες σκηνές κακοποίησης, από τον τηλεοπτικό της σύζυγο;

Τέλος, αναφέρεται στη γνωριμία με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου, αλλά και στο περίπτερο που τους έφερε πιο κοντά στην περίοδο της καραντίνας.





Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και η χρυσή Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη.

Τα παιδικά της χρόνια, η «μάχη» με τη βουλιμία, η πρώτη επαφή της με τον αθλητισμό και οι διακρίσεις. Πώς δικαιολογεί ότι, ενώ έχει υψοφοβία, κάνει άλμα επί κοντώ;

Πώς αντέδρασε, όταν οι γονείς της την ανάγκασαν να πάει για σπουδές στο Σαν Φρανσίσκο;

Επίσης, η Ολυμπιονίκης μιλάει για τον αγαπημένο της σύζυγο, αλλά και προπονητή της, Μίτσελ.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη γνωριμία και στον γάμο τους, που έγινε μακριά από τις οικογένειές τους.

Τέλος, εξηγεί τον λόγο που δεν θέλει να γίνει προπονήτρια, αλλά και το πώς είναι να ζεις μεταξύ δύο ηπείρων.

Τέλος, ο Γρηγόρης καλωσορίζει τον Παναγή Τζωρτζάτο. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος συμπληρώνει την πρωινή παρέα του Sfera 102,2 καθημερινά, μιλάει για τις συνειδητές επιλογές που έκανε στη ζωή του και οι οποίες τον οδήγησαν στο να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Γιατί δεν ασχολήθηκε με την οικογενειακή επιχείρηση; Πώς βίωσε την τηλεοπτική του εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή του στο «Pop Up» και γιατί έφυγε στεναχωρημένος;

Τέλος, οι δύο φίλοι και συνεργάτες λύνουν τις «διαφορές» τους, βάζοντας γάντια του μποξ, και επιδίδονται σε έναν σκληρό αγώνα μέχρι… τελικής πτώσεως.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

