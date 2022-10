Πολιτική

Οικονόμου: Η Ελλάδα δεν προκαλεί, αλλά απαντά με αυτοπεποίθηση όταν προκαλείται

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επέκταση του μετρό στον Πειραιά, τονίζοντας ότι «πρόκειται για ένα έργο που έχει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόσημο».

«Η διήμερη παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πράγα, στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και είναι ευδιάκριτο το θετικό αποτύπωμά της για τη χώρα μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός διαμορφώνεται ένας κοινός τόπος στο Συμβούλιο, για κοινή δραστική ευρωπαϊκή παρέμβαση, προκειμένου να πέσουν οι τιμές στο φυσικό αέριο. Μετά από επίμονη προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, οι προτάσεις μας, οι οποίες από μήνες έχουν αναπτυχθεί λεπτομερώς κι έχει παρουσιάσει στο διεθνές κοινό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν υιοθετηθεί από την πρόεδρο της Επιτροπής και βρίσκουν πια γόνιμο έδαφος στο Συμβούλιο.

Αύριο Τρίτη, συνεδριάζει το Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας προκειμένου να εξετάσει τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της πρότασης αυτής. Έστω και αργά όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, η Ευρώπη μπορεί να κάνει όπως έκανε και στην περίοδο της πανδημίας το αποφασιστικό βήμα που απαιτούν οι καιροί, κι επιβάλλουν οι αρχές αλληλεγγύης, λαμβάνοντας οριστικές αποφάσεις στην επόμενο σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Αυτό θα είναι η έμπρακτη απάντηση σε εκείνους που θέλουν να γονατίσουν την Ευρώπη εργαλειοποιώντας το φυσικό αέριο αλλά και τους λαούς της ηπείρου μας. Και θα είναι η έμπρακτη απάντηση στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών για ουσιαστικά βήματα».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις όλοι όσοι συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είδαν την απόπειρα διεθνοποίησης της τουρκικής προκλητικότητας αλλά και την αποστομωτική απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού η οποία έθεσε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και αναίρεσε το αφήγημα του κ. Ερντογάν. Έγινε εμφανές στο διεθνές προσκήνιο ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είναι συνηθισμένος να του απαντάει κανείς στις απόψεις που κατά καιρούς διατυπώνει».

Υπογράμμισε ότι «το μήνυμά μας είναι σταθερό και ξεκάθαρο. Η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί αλλά απαντά με αυτοπεποίθηση κάθε φορά που προκαλείται. Κρατά ανοιχτό το παράθυρο στο διάλογο αλλά κλειστές τις πόρτες στις προκλήσεις και δεν πρόκειται - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός - να αφήσει καμία τουρκική πρόκληση αναπάντητη. Αξίζει να θυμόμαστε ότι η Τουρκία ξεδιπλώνει μια κλιμακούμενη στρατηγική όξυνσης απ' τις αρχές του 2020», είπε και τόνισε πως έχει χρησιμοποιήσει υβριδικού τύπο μεθοδεύσεις σε βάρος της χώρας μας.

«Είχαμε διαγνώσει έγκαιρα τη στρατηγική αυτή εξ' ου και η σπουδή του Κυρ. Μητσοτάκη να θωρακίσει αμυντικά την Ελλάδα με την προμήθεια υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων, με τις συμμαχίες και αμυντικές συμφωνίες που συνάψαμε με σημαίνουσες δυνάμεις και με την αναβάθμιση του διεθνούς κύρους και ρόλου της πατρίδας μας. Η Ελλάδα έχει τη δική της στρατηγική που μας έχει οδηγήσει στο να βρισκόμαστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά από την Τουρκία. Είμαστε έτοιμοι σε κάθε επίπεδο, είμαστε ψύχραιμοι και λειτουργούμε με άρτιο σχεδιασμό. Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε από τις τουρκικές προκλήσεις γιατί αυτό επιδιώκει να κάνει η Τουρκία, ταυτόχρονα όμως δεν θα μείνει κανένας λόγος και καμία πράξη της Τουρκίας αναπάντητη».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο «τουρκολιβυκό μνημόνιο», ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι χθες ο υπουργός Εξωτερικών ο κ. Δένδιας μετέβη στο Κάιρο όπου είχε συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του τον κ. Σούκρι για τις τελευταίες εξελίξεις μετά την παράνομη συμφωνία της κυβέρνησης της Τρίπολης με την Τουρκία.

«Βασικό θέμα ήταν η επισφαλής κατάσταση στη Λιβύη και την ανατολική Μεσόγειο και κοινός στρατηγικός στόχος μια σταθερή ευημερούσα και ειρηνική Λιβύη για μια σταθερή ανατολική Μεσόγειο». Είπε ότι οι δύο υπουργοί επεσήμαναν πως η θητεία της κυβέρνησης της Λιβύης έχει λήξει προ πολλού οπότε δεν έχει καμία αρμοδιότητα για συμφωνίες σχετικά με το μέλλον των εξωτερικών σχέσεων της Λιβύης. Κυρίως όμως δεν μπορεί να παραχωρήσει στην Τουρκία δικαιώματα για έρευνα σε περιοχές που δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα».

Υπογράμμισε επίσης ότι η τουρκολιβυκή συμφωνία έχει προκαλέσει την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες αντιδράσεις τόσο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από την Κομισιόν, από το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.

Ο κ. Οικονόμου πέρασε ακολούθως στην επέκταση του μετρό στον Πειραιά και τόνισε ότι «πρόκειται για ένα έργο που έχει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόσημο» καθώς και ότι «η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά κάνει πράξη το κεντρικό μας σύνθημα και εδώ, κάνει πράξη το σύνθημα συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα και στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής».

