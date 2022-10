Κοινωνία

ΕΠΑΛ Λουτρακίου: Καβγάς μεταξύ μαθητών με τραυματίες

"Θερμό" επεισόδιο στο ΕΠΑΛ Λουτρακίου. Στο νοσοκομείο μαθητές με τραύματα.

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματίες σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο 1ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία προκλήθηκε θερμό επεισόδιο μεταξύ μαθητών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες.

Αυτή την ώρα, μεταφέρονται με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, 3 τραυματίες.

Γονείς των τραυματιών μαθητών που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου, δήλωσαν ότι κάποια από τα παιδιά φέρουν τραύμα από μαχαίρι. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί. Την έρευνα για τα αίτια του επεισοδίου έχουν αναλάβει οι Aρχές.

Πηγή: korinthostv.gr

