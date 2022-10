Οικονομία

Γαλλία: ελλείψεις σε καύσιμα μετά από απεργία στα διυλιστήρια

Στη βόρεια Γαλλία, το 54,8% των πρατηρίων καυσίμων αντιμετωπίζει έλλειψη τουλάχιστον ενός καυσίμου.

Το γαλλικό συνδικάτο CGT άρχισε σήμερα το πρωί συνομιλίες με τους απεργούς του ομίλου TotalEnergies, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με μισθολογικά αιτήματα, για να αποφασίσουν αν θα τις συνεχίσουν ή όχι έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Υπό την πίεση της κυβέρνησης, η οποία ανησυχεί για τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν σε σημαντικό αριθμό πρατηρίων καυσίμων, η TotalEnergies πρότεινε χθες, στους εργαζόμενους να ξεκινήσουν οι ετήσιες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς, υπό τον όρο ότι θα τερματιστούν οι αποκλεισμοί διυλιστηρίων και αποθηκών καυσίμων της. Επίσης και η Esso-ExxonMobil, ο άλλος πετρελαϊκός όμιλος που έχει πληγεί, αναμένεται να έχει συνάντηση με τα συνδικάτα σήμερα.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί και περιμένουν συνάντηση των σωματείων προκειμένου να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις ή όχι. "Καθώς δεν έχει ληφθεί οριστική θέση μαζί με τους απεργούς, δεν έχουμε μιλήσει μαζί τους, το κίνημα θα συνεχιστεί", δήλωσε ο Ερίκ Σελινί, συντονιστής του CGT για τον όμιλο TotalEnergies. «Θα συναντηθούμε μεταξύ μας και θα αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε περιμένοντας να έχουμε μια ημερομηνία και σθεναρές δεσμεύσεις; Θα αναστείλουμε (τις κινητοποιήσεις) στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων; Όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, οι απεργοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν", κατέληξε.

Οπως ανακοίνωσε το συνδικάτο CGT και όσον αφορά την Esso-ExxonMobil, οι απεργοί επανέλαβαν τις κινητοποιήσεις τους νωρίς σήμερα το πρωί, μέχρι να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της συνάντησης,

Το κοινωνικό κίνημα σε διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων στη Γαλλία δημιουργεί προβλήματα προμήθειας για τους οδηγούς στη χώρα. Χθες το απόγευμα το 29,7% των πρατηρίων της χώρας αντιμετώπιζε έλλειψη τουλάχιστον ενός καυσίμου, σύμφωνα με το υπουργείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα άσχημη στην περιοχή Ο-ντε-Φρανς, στη βόρεια Γαλλία, όπου το 54,8% των πρατηρίων καυσίμων αντιμετώπιζε έλλειψη τουλάχιστον ενός καυσίμου, και στην περιφέρεια του.

