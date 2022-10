Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός αυτοκτόνησε έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο

Ο 40χρονος αυτόχειρας χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο για το απονενοημένο διάβημα.

Αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του, έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, σε χώρο στάθμευσης, ενώ ο θάνατός του φέρεται να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 40χρονο άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατό του.

Οι λόγοι που τον οδήγησαν στην πράξη του δεν έχουν γίνει γνωστοί.

