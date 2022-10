Κοινωνία

Τρόλεϊ: Στάση εργασίας των εργαζομένων

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ για τη στάση εργασίας και τα αιτήματά τους.

Σε στάση εργασίας την ερχόμενη Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, από τις 10 π.μ έως τις 2μ.μ προχωρούν οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ .

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα αιτήματα είναι η άμεση υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και η αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοπροσληφθέντων εργαζομένων.

