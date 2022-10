Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας - Ράπτη: Οι δράσεις των νέων κοινοτικών δομών

Η υφυπουργός Υγείας στο 1ο Διεθνές Forum για το Wellbeing. Οι 104 κοινοτικές δομές που δημιουργούνται.

Δεν υπάρχει υγεία χωρίς την ψυχική υγεία, γι’ αυτό άλλωστε, η ψυχική υγεία τέθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένας από τους τέσσερις πυλώνες της πολιτικής του για την περίοδο 2020-2025. Το φετινό σύνθημα του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι "να κάνουμε την ψυχική υγεία και ευεξία για όλους παγκόσμια προτεραιότητα". Η προαγωγή της ψυχικής υγείας αποτελεί ζωτικό μέλημα της Πολιτείας μας, ανέφερε η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη στην ομιλία της στο 1ο Διεθνές forum για το Wellbeing, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Η ψυχική υγεία και η ευεξία, πρόσθεσε, συμβάλλουν σε αυτό που ορίζεται ως well-being, ως μια θετική κατάσταση της ύπαρξης μας.

Η κ. Ράπτη σημείωσε ότι στη χώρα μας οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας ήταν χρόνια υποχρηματοδοτούμενες, γι’ αυτό πριν δύο χρόνια δημιουργήθηκε το ειδικό χαρτοφυλάκιο για την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των πολιτών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και μετά το πέρας αυτής. «Αυτά τα δύο χρόνια, καταφέραμε, να ενισχύσουμε το ΕΣΥ σε υποδομές και προσωπικό, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση, να νομοθετήσουμε καινοτόμες υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε νέες δομές και προγράμματα που απαντούν στις νέες αναδυόμενες ανάγκες μας», τόνισε.

Δόθηκε έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, είπε η κ. Ράπτη. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύθηκε το ΕΣΥ με μόνιμους και επίκουρους ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους, νομοθετήθηκαν 215 θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών ψυχικής υγείας και εντάχθηκες στο Ταμείο Ανάκαμψης η χρηματοδότηση νέων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, με προτάσεις συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία 104 νέων σύγχρονων κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας σε ολόκληρη την Επικράτεια, όπως Κέντρα Ημέρας για παιδιά και εφήβους, τον ενήλικο πληθυσμό, τις οικογένειες, αλλά και Κέντρα Ημέρας για εργαζόμενους και μετανάστες.

Στο σχεδιασμό, είπε η υφυπουργός, υπάρχει ειδική μέριμνα για τον αυτισμό, την άνοια και το Αλτσχάιμερ, τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, το εργασιακό Burnout, την ενδοοικογενειακή βία, και την κακοποίηση. Ήδη από την έναρξη της πανδημίας, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, δωρεάν Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 10306, που έως σήμερα έχει λάβει πάνω από 450.000 κλήσεις.

Δράσεις για παιδιά και εφήβους

Όπως ανέφερε η κ. Ράπτη τα παιδιά και οι έφηβοι αναδείχθηκαν ως μία από τις ομάδες που βίωσε τις πιο σοβαρές ψυχικές επιπτώσεις από την πανδημία. Για την υποστήριξη τους, παράλληλα με τις νέες δομές, αναπτύσσονται και εξειδικευμένες δράσεις και υπηρεσίες. Ειδικότερα δημιουργούνται 8 Κέντρα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, καθώς 3.500 κάθε έτος νέοι διαγιγνώσκονται με ψυχωτικές διαταραχές. Ενισχύθηκε το ΕΣΥ με νέες κλίνες στα Παιδοψυχιατρικά Τμήματα των Νοσοκομείων με ίδιους πόρους, αλλά και δωρεές για να αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες. Αναπτύσσονται διεθνείς συνεργασίες «για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα παιδιά μας», υπογράμμισε η κ. Ράπτη.

Δράσεις για ηλικιωμένους

Μία άλλη ομάδα με μεγάλο ψυχικό κόστος από την πανδημία ήταν οι ηλικιωμένοι που βίωσαν απομόνωση, άγχος, μοναξιά, και κατάθλιψη, ανέφερε η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Για την υποστήριξή των ασθενών, αλλά και των οικογενειών τους, δημιουργήθηκαν νέες δομές και προγράμματα για την άνοια και το Αλτσχάιμερ σε όλη τη χώρα. «Εγκαινιάσαμε τη λειτουργία Δύο Κέντρων Ημέρας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Αναπτύσσουμε Προγράμματα Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με Κινητές Μονάδες, σε απομακρυσμένες νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της χώρας».

Ανάπτυξη του δικτύου τηλεψυχιατρικής

Ξεκινώντας από το Καστελλόριζο και τη Σύμη και συνεχίζοντας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ορεινές και νησιωτικές, αναπτύσσεται το δίκτυο Τηλεψυχιατρικής, ενώ ήδη, λειτουργεί Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικης και Τηλεψυχιατρικής στη 2η Υγειονομική μας Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων, σημείωσε η υφυπουργός. Μέσα στο 2022, έγιναν 1.214 ραντεβού, εκ των οποίων 493 αφορούν παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. Η κ. Ράπτη κλείνοντας αναφέρθηκε στη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία, με ορίζοντα δεκαετίας, «με έμφαση στη φωνή και τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών».





