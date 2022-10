Κόσμος

Ερντογάν: Πρώτα ο Αλλάχ θα βρούμε και φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε αυτά τα νερά

Με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε πως «είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν ριζικές πολιτικές αλλαγές στον κόσμο την επόμενη περίοδο».

Σε εκδήλωση για την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «το μέλλον της Τουρκίας είναι λαμπρό, καθώς έχει ολοκληρώσει τις υποδομές της» και συμπλήρωσε, «κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι και θα συνεχίσουμε να γινόμαστε. Ειδικά, όταν πρώτα ο Αλλάχ, θα βγάλουμε το φυσικό αέριο από τη Μαύρη Θάλασσα, όπως στα τέλη του τρέχοντος έτους ή του χρόνου, δεν θα το χορταίνουμε», ανέφερε.

«Δεν είχαμε ούτε ένα γεωτρύπανο προηγουμένως. Τώρα όμως έχουμε 2 ερευνητικά πλοία, 5 γεωτρύπανα. Κι όλα αυτά τα γεωτρύπανα μπορούν να κάνουν γεωτρήσεις μέχρι τα 12 χιλιάδες μέτρα. Αυτά είναι δικά μας τώρα. Όταν το έργο μας ολοκληρωθεί εδώ, θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και σε διεθνή ύδατα σε διάφορες χώρες του κόσμου και να πραγματοποιήσουμε γεωτρήσεις. Γινόμαστε πιο ισχυροί και θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο. Τόσο με τις έρευνες, όσο και με τις γεωτρήσεις, ελπίζω ότι θα βρούμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε αυτά τα νερά», συνέχισε ο Ερντογάν.

Για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Οι ηγέτες σκέφτονταν μόνο τη στιγμή. Δυστυχώς, δεν αξιολόγησαν τις εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ορθολογιστικά. Παρόλο που η (οικονομική κλπ.) ατζέντα έμεινε πίσω με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν ριζικές πολιτικές αλλαγές στον κόσμο την επόμενη περίοδο».

