Ξυλοδαρμός στην Αίγινα: Προφυλακίστηκαν οι δυο δράστες και ο ηθικός αυτουργός

Το τατουάζ με τον Μίκυ Μάους που παρατήρησε ο 4χρονος γιος του ξενοδόχου και ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δυο φυσικοί αυτουργοί και ένας ηθικός αυτουργός για την υπόθεση με τον ξυλοδαρμό της ξενοδόχου και του γιου της στην Αίγινα τον Αύγουστο του 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία στάθηκε μία παρατήρηση της ίδιας στο μπαρ που βρίσκεται κάτω από το σπίτι της, για τη δυνατή ένταση της μουσικής.

Δεκατέσσερις μήνες μετά, το Τμήμα Εκβιαστών της Ασφάλειας κατάφερε να εντοπίσει τόσο τους φυσικούς αυτουργούς αλλά κυρίως αυτόν που έδωσε την εντολή για την αιματηρή επίθεση.

Πώς η αστυνομία οδηγήθηκε στα χνάρια των δραστών

Ένα τατουάζ του Μίκυ Μάους πρόδωσε τους δράστες του άγριου ξυλοδαρμού του ξενοδόχου και της μητέρας του στην Αίγινα. Το τατουάζ παρατήρησε o γιος του ξενοδόχου ηλικίας μόλις 4 ετών που ήταν μπροστά στην επίθεση.

«Αυτό το Μίκυ Μάους το είδε ο γιος μου και του φάνηκε σαν ένα παιδικό Μίκυ Μάους έτσι μου το ανέφερε. Αυτό που είδα εγώ ήταν ότι στα πόδια, αυτός ο χειροδύναμος με τα μαύρα που χτύπησε την μητέρα μου άσχημα στα πόδια του είχε κάποια τατουάζ τα οποία παρέπεμπαν σε ένα ενεργειακό ποτό αρκετά γνωστό» περιγράφει ο γιος της ξενοδόχου.

Πηγή: lawandorder.gr

