Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε πάει στο χωριό του για εργασίες στο σπίτι του και σήμερα θα γυρνούσε στην Αθήνα,

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από πυροσβέστες του Π.Κ. Κρεστένων, ένας άνδρας 72 ετών, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητο του, σε χαράδρα, στη Ζαχάρω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έχασε τον έλεγχο του ΙΧΕ, που οδηγούσε, πάνω σε στροφή, λίγα μέτρα μόλις μακριά από το σπίτι του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 72χρονος κατοικούσε μόνιμα στην Αθήνα, και στην περιοχή βρισκόταν για εργασίες, της οποίες είχε εκτελέσει και σήμερα θα επέστρεφε στην πρωτεύουσα.

Πηγή: patrisnews.com

Θεσσαλονίκη: νεκρός νεαρός σε αμαξίδιο μετά από πτώση στον Θερμαϊκό

Τραγωδία στο Μάτι: Κατέληξε ακόμη μια εγκαυματίας

Τροχαίο στο Νέο Φάληρο: Νταλίκα καταπλάκωσε αυτοκίνητο (εικόνες)