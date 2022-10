Πολιτική

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Κυπριακό και τουρκική επιθετικότητα στη συνάντησή τους

Με τον υποψήφιο για την Κυπριακή Δημοκρατία συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνάντηση με τον υποψήφιο για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ατζέντα τους κυριάρχησαν οι νεότερες εξελίξεις στο Κυπριακό κι έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία, σε όλα τα ζητήματα, αποτελεί σταθερό άξονα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

