Ατρόμητος – ΠΑΣ Γιάννινα: Νέα ανατροπή για το Περιστέρι

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίνταρ Ορν Κιάρτανσον, οι γηπεδούχοι πήραν την νίκη και αναρριχήθηκαν στον βαθμολογικό πίνακα.

Σε... μετρ των ανατροπών εξελίσσεται φέτος ο Ατρόμητος, καθώς μετά τις νίκες του στο Περιστέρι κόντρα σε ΟΦΗ (3-1, από 0-1) και στη Νεάπολη κόντρα στον Ιωνικό (4-1 από 0-1), «γύρισε» και το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα, επικρατώντας στην έδρα του με 2-1, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστές για τους Περιστεριώτες -που ανέβηκαν στην 6η θέση της βαθμολογίας και στη «ζώνη» των play off- ήταν ο Βίνταρ Ορν Κιάρτανσον, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ του Ατρόμητου. Προηγήθηκε με τον Παντελάκη ο ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά δεν του... έφτανε για να αποφύγει την τρίτη σερί ήττα του στη Λίγκα.

Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα με διάθεση να πιέσει τον ΠΑΣ Γιάννινα απ’ τα πρώτα λεπτά και πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο πλησίασε δύο φορές το γκολ, όμως στο 12’ το πλασέ του Ρομπάιγ πέρασε άουτ και στο 14’ το φάουλ του Έντερ πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σούλη.

Στο 18’ οι Γιαννιώτες είχαν την πρώτη τελική τους στο παιχνίδι με το σουτ του Τζίμα που έφυγε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 32’ ο Κιάρτανσον έγινε αποδέκτης της μπάλας έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός εστίας.

Τη σημαντική ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου πάντως, την είχε ο ΠΑΣ Γιάννινα στο 42’ όταν από ωραία κίνηση κι ασίστ του Κιάκου, ο Ροσέρο έφυγε σε πλάγιο τετ-α-τετ με τον Γιαννιώτη, αλλά ο γκολκίπερ του Ατρόμητου απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε το «μηδέν» στην εστία του.

Με επιθετικές διαθέσεις ξεκίνησαν οι Περιστεριώτες και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ρομπάιγ να έχει την πρώτη τελική προς την εστία, αλλά τον Σούλη να καλύπτει πολύ καλά τη γωνία του, μπλοκάροντας σταθερά.

Μετά το 55’ ο ΠΑΣ Γιάννινα ισορρόπησε το ματς κι εντέλει πήρε και το προβάδισμα με το γκολ του Παντελάκη στο 63’. Από φάουλ του Σόρια, ο υψηλόσωμος στόπερ της γιαννιώτικης ομάδας σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με κεφαλιά (που βρήκε πάνω και στον Μαυρομμάτη) έκανε το 1-0 για τους Γιαννιώτες.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, με τον Σούλη να αποκρούει εντυπωσιακά στο «παραθυράκι» του στο 65’ τον «κεραυνό» του Κλωναρίδη από το όριο της περιοχής.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση με τον Κιάρτανσον στο 75’. Μετά την σέντρα του Ρομπάιγ από τα δεξιά, ο Τζαβίδας που μόλις είχε περάσει ως αλλαγή στο γήπεδο, γύρισε εξαιρετικά την μπάλα στο πίσω δοκάρι κι ο Ισλανδός φορ με κοντινή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για τον Ατρόμητο.

Το παιχνίδι «άνοιξε» κι άλλο στο τελευταίο τέταρτο, με τον Μπιλμπάο να δοκιμάζει ένα μακρινό σουτ πάνω από τα δοκάρια στο 78’, για να έρθει ξανά ο Κιάρτανσον στο 86’ και να οδηγήσει τον Ατρόμητο στη μεγάλη ανατροπή. Από καταπληκτική μπαλιά «τρύπα» του Μουνίθ, ο Κεσχρίντα γύρισε παράλληλα προς τον Ισλανδό, ο οποίος «τσίμπησε» την μπάλα όσο χρειαζόταν για να τη στείλει στο βάθος της εστίας του Σούλη κάνοντας το 2-1 για τους Περιστεριώτες, που έφτασαν πλέον στους 11 βαθμούς, προσπερνώντας τον Παναιτωλικό και τον Άρη.

Διαιτητής: Άγγελος Αγγελάκης (Χανίων)

Κίτρινες: Κλωναρίδης, Ντε Μποκ, Κιάρτανσον, Έρλινγκμαρκ - Κιάκος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζηισαίας, Μαυρομμάτης, Ντε Μποκ, Έντερ Γκονζάλες, Φριντζόνσον (60’ Μουνίθ), Κουέν (61’ Έρλινγκμαρκ), Κλωναρίδης (74’ Τζαβίδας), Κιάρτανσον (90’+2’ Τζοβάρας), Ρομπάιγ.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Σούλης, Σόρια (88’ Μορέιρα), Εραμούσπε, Παντελάκης, Κιάκος (81’ Μπαγκαλιάνης), Μπιλμπάο, Καραχάλιος, Τζίμας, Ποζνάνσκι, Ροσέρο, Σταματελόπουλος (12’ λ.τρ. Μπάλαν).

