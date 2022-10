Αθλητικά

Πέθανε ο Νίκος Αντωνιάδης

Δύο ημέρες μέρες μετά την απώλεια του Δημήτρη Γαϊδατζή, ένας πρώην συμπαίκτης του έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στο χώρο του βόλεϊ. Πρόκειται για τον Νίκο Αντωνιάδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 9 Οκτωβρίου σε ηλικία 74 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε μια μεγάλη δόξα του ελληνικού βόλεϊ, για πολλούς ο κορυφαίος επιθετικός όλων των εποχών, αλλά και ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό (από τον Ηρακλή στην Ρασίνγκ Παρί).

Ο Νίκος Αντωνιάδης ήταν ο κορυφαίος Έλληνας βολεϊμπολίστας εκείνης της εποχής, ξεκίνησε το βόλεϊ από το 6ο γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με τον αείμνηστο δάσκαλο Ξενοφώντα Καλογερόπουλο, για να γίνει αρχηγός του Ηρακλή και της Εθνικής ομάδας.

Διετέλεσε μέλος της Εθνικής από το 1967 έως και το 1978 και μέτρησε περισσότερες από 200 συμμετοχές. Στη Γαλλία κατάκτησε τρία πρωταθλήματα, το 1976, το 1977, και το 1978.

Άφησε πίσω τη σύζυγο του και δύο παιδιά, τον 37χρονο σήμερα Αλέξανδρο και το 31χρονο Αριστοτέλη. Πτυχιούχος ΕΑΣΑ (πρώην ΤΕΦΑΑ) και διπλωματούχος INSEP (Ανωτάτης Προπονητικής της Γαλλίας) και πανεπιστημίων Ναντέρ, Ρενέ Ντε Καρτ, Σεν Ντενί και Γενεύης σε κοινωνιολογικές σπουδές.

Υπήρξε λέκτωρ αθλοπαιδιών και αθλητικής ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε συγγράψει βιβλία ως βοηθήματα στο Πανεπιστήμιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

