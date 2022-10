Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Διώξεις και στους “πελάτες” της 12χρονης

Έρευνα των Αρχών για τον εντοπισμό των ανδρών που πλήρωναν για να βιάζουν την ανήλικη.

Αντιμέτωποι με αδικήματα για σεξουαλική βία σε βάρος του 12χρονου κοριτσιού, υπόθεση με βασικό κατηγορούμενο τον καταστηματάρχη στα Σεπόλια, θα είναι όσοι εντοπιστούν από τις αρχές ότι εμπλέκονται στην εκπόρνευση του παιδιού.

Όπως φαίνεται από την δικογραφία που έχει στα χέρια του ο 33ος τακτικός ανακριτής, η δίωξη που έχει ασκηθεί για την υπόθεση του βιασμού και μαστροπείας, δεν αφορά μόνο τον 53χρονο καταστηματάρχη από τα Σεπόλια και τον 42χρονο που συνελήφθη μαζί του ως "πελάτης" του, αλλά και "κάθε άλλον υπεύθυνο" που εντοπιστεί από τις αρχές ότι εμπλέκεται στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση του παιδιού.

Η έρευνα των αρχών προς αυτήν την κατεύθυνση διενεργείται με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να εντοπιστούν τα πρόσωπα που πλήρωσαν τον 53χρονο για να βιάσουν το κοριτσάκι και να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να λογοδοτήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του καταστηματάρχη, που φέρεται να είναι από εκείνους που πλήρωναν για να έχουν σεξουαλική επαφή με το παιδί, βαρύνεται με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής, κατ'εξακολούθηση.

Η δίωξη για τον 53χρονο περιλαμβάνει αδικήματα που αφορούν βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, γενετήσια πράξη με ανήλικο, διακεκριμένη περίπτωση κατάχρησης ανηλίκου από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανήλικου κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας ανηλίκων κ.ά., ενώ δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγόριες για τα όπλα, περίστροφα, μαχαίρια, σφαίρες και ξιφολόγχη, που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε χώρους του κατηγορούμενου.

