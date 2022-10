Παράξενα

Βέροια: Αυτοκίνητο “προσγειώθηκε” στην κουζίνα σπιτιού

Έντρομες οι δυο γυναίκες του σπιτιού είδαν το αυτοκίνητο να πέφτει με ταχύτητα στην κουζίνα του σπιτιού τους

Άγιο είχαν δύο γυναίκες στη Βέροια, όταν ένα αυτοκίνητο προσγειώθηκε στην αυλή τους και προσέκρουσε στον τοίχο της κουζίνας τους ενώ αυτές βρίσκονταν εκεί.

Ο δρόμος στο σημείο έχει μεγάλη κλίση με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος να χάσει τον έλεγχο.

Έντρομες οι δύο γυναίκες τινάχτηκαν από τις θέσεις τους για να γλιτώσουν. Από το διπλανό δωμάτιο έβλεπαν το αυτοκίνητο να πέφτει με δύναμη πάνω στο σπίτι τους.

Άμεση ήταν η επέμβαση της αστυνομίας ενώ γερανός ανέλκυσε το όχημα. Ο οδηγός τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας να μην εμπνέει ανησυχία.

Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ:

