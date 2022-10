Υγεία - Περιβάλλον

Άλκης Καμπανός: Δωρεά λεωφορείου για παιδιά με αυτισμό στη μνήμη του

Στα παιδιά με αυτισμό της Βέροιας δωρίστηκε λεωφορείο με χρήματα που συγκεντρώθηκαν στη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

Λεωφορείο στον Σύλλογο Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό του Δήμου Βέροιας έκανε δωρεά το τμήμα Άρσης Βαρών του Άρη, μετά από επιθυμία των γονιών του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος δολοφονήθηκε σε επεισόδιο οπαδικής βίας.

Μετά από έκκληση από τους γονείς του Άλκη, συγκεντρώθηκαν τα χρήματα από πολίτες, τα οποία και διατέθηκαν για την αγορά του λεωφορείου, το οποίο θα μεταφέρει τα παιδιά με αυτισμό της Βέροιας.

Στη συγκέντρωση του ποσού συμπεριλήφθηκαν και τα έσοδα του τουρνουά «Lift for Life», το οποίο διοργανώνει ετησίως το τμήμα Άρσης Βαρών του Α.Σ. ΑΡΗΣ και πέρυσι διεξήχθη στη μνήμη του Άλκη.

Την Κυριακή 09/10, έγινε η παράδοση του ασθενοφόρου και ο ΑΡΗΣ έδωσε το «παρών», μέσω του εφόρου και προπονητή του τμήματος Άρσης Βαρών, αλλά και μέλους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του αθλήματος, Θανάση Ζησιόπουλου. Ενός ασθενοφόρου που φέρει την εικόνα του Άλκη και στέλνει το δικό του μήνυμα για την αρωγή και την αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας.

Το επόμενο «Lift for Life» είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2022 και τα έσοδά του θα διατεθούν εκ νέου για τις ανάγκες του Συλλόγου Μέριμνας Ατόμων Με Αυτισμό του Δήμου Βέροιας.

