Basket League: Ο Ολυμπιακός γύρισε ... με το δεξί στην Α1

Εύκολη πρεμιέρα είχαν οι "ερυθρόλευκοι" στην επιστροφή τους στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ.

Σε... περίπατο μετέτρεψε ο περσινός νταμπλούχος Ολυμπιακός την πρεμιέρα του στην Α1 ανδρών/Basket League, καθώς επικράτησε πολύ εύκολα επί του Απόλλωνα Πάτρας με 87-61 στο Κλειστό Γυμναστήριο της αχαϊκής ομάδας και ξεκινησε με το «δεξί» της υποχρεώσεις του (και) στο πρωτάθλημα, στον τελευταίο αγώνα της 1ης αγωνιστικής.

Μόνο 8 λεπτά κατάφεραν να φανούν –σχετικά- ανταγωνιστικοί οι Πατρινοί, προτού «λυγίσουν» απ’ την ξεκάθαρη ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων» που πάτησαν... γκάζι μετά την πρώτη περίοδο κι «εξαφανίστηκαν» στο σκορ, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Σάσα Βενένκοφ με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 33-50, 42-75, 61-87

Με τους Καλχούν και Γκρίφιν να τραβούν το... κουπί στην επίθεση, ο Απόλλων έμεινε σε επαφή με το σκορ μέχρι το 15-16, όμως ο Ολυμπιακός με ένα σερί 10-0 και τους Μπλακ, Πίτερς σε πολύ καλή κατάσταση πήρε πολύ γρήγορα το πάνω χέρι.

Τα τρίποντα των Λαρεντζάκη, ΜακΚίσικ και Σλούκα στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, «απογείωσαν» τη διαφορά στο +16 για τους «ερυθρόλευκους» (37-21), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περνάει στο παρκέ και τον ομογενή Τζορτζ Πάπα, ο οποίος σημείωσε τους πρώτους πόντους του στην ελληνική Α1. Μετά από ένα μικρό «ξέσπασμα» του Γκρίφιν, στη συνέχεια πήρε... φωτιά ο Βεζένκοφ που με σερί καλάθια έκλεισε το ημίχρονο στο 33-50 (+17).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός «έσφιξε» ακόμη περισσότερο την άμυνά του, δέχθηκε μόλις 9 πόντους στην τρίτη περίοδο κι ανέβασε κι άλλο τη διαφορά πάνω απ’ τους 30 πόντους, μετατρέποντας το τελευταίο δεκάλεπτο σε... τυπική διαδικασία.

Ως εκ τούτου, ο Μπαρτζώκας ξεκούρασε τους βασικούς του ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (14/10) με τη Ζαλγκίρις για τη Euroleague, χρησιμοποιώντας και τον Κολοβέρο. Ο νεαρός γκαρντ μάλιστα σημείωσε buzzer-beater στην τελευταία φάση του 3ου δεκαλέπτου, στο καλάθι που... πανηγυρίστηκε περισσότερο από κάθε άλλο απ’ τους «ερυθρόλευκους».

Στην τελευταία περίοδο οι άμυνες χαλάρωσαν, οι παίκτες προσέφεραν χορταστικό θέαμα με πολλά καρφώματα και τρίποντα, με τον Απόλλωνα να «μαζεύει» κάπως τη διαφορά και το τελικό 87-61 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητές: Ζαχαρής-Μπακάλης-Αγραφιώτης Ιωάν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 7 (1), Ντέιβις 9 (1), Μπόγρης 4, Καράμπελας 2, Καλχούν 11 (3), Βησσαρίου 2, Σίλα 9 (7ρ.), Αθανασόπουλος, Χάινς-Τζόουνς 7 (1), Κογιώνης, Μαστρογιαννόπουλος 10 (2).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1), Βεζένκοφ 20 (2), Πίτερς 10 (2), Μπλακ 13, ΜακΚίσικ 9 (2), Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 10 (2), Κολοβέρος 2, Πάπας 6 (1), Σλούκας 6 (1), Μπολομπόι 2.

