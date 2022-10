Πολιτική

Ο Ερντογάν απειλεί ξανά την Ελλάδα: “Μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά”

Τις Βρυξέλλες να πείσουν την Αθήνα για να κάτσει σε διάλογο με την Τουρκία, μετά το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, κάλεσε ο Ερντογάν, κάνοντας λόγο για επιθετικότητα της Ελλάδας.

Το «μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά» επανέλαβε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι αυτή η υπόσχεση έχει γίνει εφιάλτης για όσους εχθρεύονται την Τουρκία. Ταυτόχρονα ο Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε επίσης την ΕΕ να πείσει την Αθήνα για διάλογο με την Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Αξιολογήσαμε τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε. Επαναβεβαιώσαμε τη στάση μας σχετικά με τις εχθρικές συμπεριφορές που επιδεικνύονται κατά της χώρας μας, ιδιαίτερα χρησιμοποιώντας την Ελλάδα».

Όπως ανέφερε «στην Πράγα είπαμε ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα της ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλέσει τους συνομιλητές μας σε διάλογο σε διμερή βάση αντί να υποστηρίζει άδικες και παράνομες πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα».

Ο Τουρκος Πρόεδρος επανέλαβε ότι «το θέμα της ασφάλειας των συνόρων της χώρας μας και της ειρήνης του έθνους μας είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, δραστηριοποιούμαστε 24 ώρες το 24ωρο με τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, την ασφάλεια, τη χωροφυλακή και την ακτοφυλακή, τις υπηρεσίες πληροφοριών και τα διπλωματικά κανάλια».

«Διεξάγουμε τις διασυνοριακές μας επιχειρήσεις σύμφωνα με τις δικές μας προτεραιότητες και σχέδια. Τώρα, εκπληρώνουμε αυστηρά τις απαιτήσεις της υπόσχεσής μας ότι ΄θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά’ που έχει γίνει εφιάλτης για όλους όσους τρέφουν εχθρότητα προς τη χώρα μας, μαζί με τρομοκρατικές οργανώσεις».

«Με τη συμφωνία υδρογονανθράκων που υπογράψαμε με τη Λιβύη, δημιουργήσαμε έναν νέο χώρο συνεργασίας για την εξόρυξη πετρελαίου και παραγώγων από την υφαλοκρηπίδα αυτής της χώρας», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

