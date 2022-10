Κόσμος

Κατολισθήσεις στη Βενεζουέλα: Νεκροί, αγνοούμενοι και ανυπολόγιστες ζημιές (εικόνες)

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες.

Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν χθες Δευτέρα να ψάχνουν 56 ανθρώπους που αγνοούνται μετά τις κατολισθήσεις που χτύπησαν τη Λας Τεχερίας, πόλη στην κεντρική και βόρεια Βενεζουέλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 36 κάτοικοί της.

Η χώρα είναι αντιμέτωπη με εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις από τον Σεπτέμβριο. Καταρρακτώδεις βροχές τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και παραποτάμων και κατολισθήσεις στη Λας Τεχερίας (50.000 κάτοικοι), που βρίσκεται σε πλαγιά ορεινού όγκου.

«Δυστυχώς, έχουμε 36 ανθρώπους νεκρούς μέχρι στιγμής και 56 αγνοούμενους», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ρεμίχιο Σεμπάγιος χθες μέσω Twitter. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 52 αγνοούμενους.

«Έχουμε αναπτύξει πάνω από 3.000» μέλη σωστικών συνεργείων, πρόσθεσε ο υπουργός. Προηγούμενες ανακοινώσεις έκαναν λόγο για 1.200.

Η Λας Τεχερίας χτυπήθηκε από χείμαρρους λάσπης που παρέσυραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους.

«Συνεχίζουμε να ψάχνουμε», είπε απλά μέλος σωστικού συνεργείου. Πυροσβέστες με αλυσοπρίονα άνοιγαν δρόμο καθώς ξεριζωμένα δέντρα, σπασμένα κλαδιά, συντρίμμια κατακλύζουν τομείς της πόλης.

Εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα καταστράφηκαν.

Στρατιωτικός φώναζε οδηγίες σε ομάδα με τη βοήθεια τηλεβόα. «Καθώς απομάκρυναν συντρίμμια είδαν αίμα», εξήγησε ο αξιωματικός από μια τσιμεντένια ταράτσα σε ένα από τα λιγοστά κτίρια στον τομέα που απομένουν όρθια.

Κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στις έρευνες, χρησιμοποιώντας σκαπάνες, φτυάρια κι ό,τι άλλο μπορούν να βρουν, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, που κήρυξε προχθές Κυριακή τριήμερο εθνικό πένθος, πήγε χθες στον τόπο της καταστροφής.

Είπε πως θα πάρει μαζί «την οδύνη, τις κραυγές, την απόγνωση, τα δάκρυα των ανθρώπων», αλλά υποσχέθηκε στους κατοίκους πως «η Τεχερίας θα ξανασηκωθεί όπως ο φοίνικας, η Τεχερίας θα ξαναγεννηθεί», δεσμευόμενος πως θα ανοικοδομηθούν «ένα-ένα» τα σπίτια και τα καταστήματα που καταστράφηκαν.

Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανέφερε πως 317 σπίτια «καταστράφηκαν ολοσχερώς» και άλλα 757 «υπέστησαν ζημιές» από τις κατολισθήσεις.

Ο κ. Σεμπάγιος ανέφερε την προηγουμένη πως στην πόλη έπεσε «ποσότητα-ρεκόρ» βροχής μέσα σε λίγες ώρες, ότι ο όγκος των κατακρημνίσεων ξεπέρασε αυτόν που καταγράφεται συνήθως σ’ έναν μήνα. «Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κορεσμό στο έδαφος», εκτίμησε. Πάντα κατά τον υπουργό Εσωτερικών, οι κατολισθήσεις πιθανόν οφείλονταν εν μέρει «στην κλιματική αλλαγή» και εν μέρει στο πέρασμα του κυκλώνα Τζούλια, βόρεια της Βενεζουέλας, που κατέληξε να διαλυθεί τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) πάνω από τη Γουατεμάλα.

«Παγιδεύτηκα από τα κύματα και δεν είχα καμία άλλη επιλογή παρά να σκαρφαλώσω στην ταράτσα και να κρατηθώ από μια κεραία», αφηγήθηκε ο 65χρονος Χοσέ Σαντιάγο. «Τα λασπόνερα μου έφταναν ως τον λαιμό. Ήμουν έτοιμος (να πεθάνω). Αν κράταγε άλλα πέντε λεπτά, θα είχα πνιγεί».

«Η Τεχερίας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια, θα φύγουμε, είναι αδύνατο να συνέλθουμε», είπε ανάστατος ο Ισαάκ Καστίγιο, 45χρονος έμπορος.

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν τη Βενεζουέλα ήδη στοίχισαν τη ζωή σε 13 ανθρώπους σε άλλες περιοχές του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Πολλά καταφύγια για τις πληγείσες οικογένειες άνοιξαν στη Μαρακάι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αράγουα, όπου υπάγεται η Λας Τεχερίας.

Στο Καράκας και αλλού, ανακοινώθηκαν σημεία συγκέντρωσης ειδών για τους πληγέντες. «Έφερα πόσιμο νερό, γάλα σε σκόνη, γλυκίσματα για τα παιδιά και μερικά ρούχα για αγόρια», είπε η Κάρλα Κουέρβο, 39 χρονών, μητέρα, αφήνοντας το πακέτο της στο σημείο συλλογής Angeles de la Autopista («Άγγελοι του αυτοκινητόδρομου») στο Καράκας. «Ελπίζω πως θα γίνουν κι άλλες δωρεές. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα, τίποτα πια».

Πέρα από την καταστροφή στη Λας Τεχερίας, πλημμύρες και κατολισθήσεις αναφέρθηκαν επίσης σε αρκετές άλλες τοποθεσίες το σαββατοκύριακο, ειδικά στην πολιτεία Σούλια, καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, και στην Τσορονί, στις ακτές της χώρας στην Καραϊβική Θάλασσα.

Το 1999, τεράστιες κατολισθήσεις σκότωσαν κάπου 10.000 ανθρώπους στην πολιτεία Βάργκας (βόρεια).

