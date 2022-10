Αθλητικά

“The 2Night Show” - Στεφανίδη: Ο αθλητισμός, οι διακρίσεις και η βουλιμία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "χρυσό" κορίτσι μιλάει για τα παιδικά της χρόνια, την «μάχη» με την βουλιμία, την πρώτη επαφή της με τον αθλητισμό, τις διακρίσεις, και τον αγαπημένο της σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας η Κατερίνα Στεφανίδη.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, την «μάχη» με την βουλιμία, την πρώτη επαφή της με τον αθλητισμό και τις διακρίσεις, ενώ αναφέρθηκε και στον αγαπημένο της σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ.

Η «μάχη» με την βουλιμία

«Όταν ήμουν σε πιο μικρή ηλικία πήρα αρχικά κάποια κιλά. Μετά περισσότερα, έφτασα σε σημείο βουλιμίας. Αυτό ήταν από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη ζωή μου και ειδικά σε ηλικία 16-17 χρονών. Σταμάτησα για περίπου 6 μήνες τις προπονήσεις» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη.

Οι πολιτικοί έχουν σταματήσει να έρχονται να μας συγχαρούν ακόμα και στις επιτυχίες μας

Μιλώντας για την υποστήριξη της πολιτείας στους αθλητές η Κατερίνα Στεφανίδη τόνισε ότι «και στην αποτυχία και στην επιτυχία και στο ενδιάμεσο, μόνος σου είσαι. Εγώ προσωπικά είμαι μαζί με τον άντρα μου αλλά γενικά είσαι μόνος σου. Ο πρωταθλητισμός έχει μεγάλη μοναξιά».

Και συνέχισε: «Υπάρχουν φορές που έχω σκεφτεί ότι δεν θέλω να βγω για παράδειγμα φωτογραφία με κάποιον που υπό άλλες συνθήκες δεν θα χαίρονταν με τους αγώνες. Αλλά όταν έχεις κερδίσει δεν το σκέφτεσαι γιατί θεωρείς ότι ίσως χαίρονται έστω και λίγο για σένα. Οι πολιτικοί έχουν σταματήσει να έρχονται να μας συγχαρούν ακόμα και στις επιτυχίες μας».

Με τον Μίτσελ παντρευτήκαμε μόνοι μας και κάναμε δύο οικογενειακά πάρτι

«Από το 2015 ο Μίτσελ είναι ο προπονητής μου. Γνωριστήκαμε στο μεταπτυχιακό στην Αριζόνα, γίναμε κολλητοί, είχαμε διαφορετικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Τώρα το μετανιώνει που είναι προπονητής μου. Ο Μίτσελ λέει πως δεν είμαι εύκολη αθλήτρια για έναν προπονητή. Τα περισσότερα χρόνια ζούμε 6 μήνες στην Ελλάδα και 6 μήνες στην Αμερική. Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές και η ζωή μας είναι μονίμως αλλαγές» αποκάλυψε η Κατερίνα Στεφανίδη.

«Παντρευτήκαμε μόνοι μας με τον Μίτσελ, δεν ήρθε κανείς. Αφού παντρευτήκαμε κάναμε ένα οικογενειακό πάρτι εδώ και ένα στην Αμερική για να ευχαριστήσουμε τους δικούς μας. Ξέραμε ότι θέλαμε να παντρευτούμε γρήγορα και αφού αρραβωνιαστήκαμε και μιλήσαμε με τους γονείς μας, ο κάθε γονιός ήθελε να κάνουμε τον γάμο στη δική του χώρα. Τότε είπαμε “τέλος θα παντρευτούμε μόνοι μας”. Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου» τόνισε η χρυσή Ολυμπιονίκης για τον γάμο της με τον Μίτσελ.

«Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Τώρα είναι το τελευταίο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας. Ποτέ δεν ξέρεις μπορεί σε δύο, τρία χρόνια να χτυπήσει κάποιο καμπανάκι» δήλωσε η Κατερίνα Στεφανίδη για την απόκτηση οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Συνθήματα στο μαγαζί και το αυτοκίνητο του 53χρονου (εικόνες)

Καιρός: καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη

Δολοφονία Γρηγορόπουλου – ΣτΕ: Αποζημιώσεις για καταστροφές από τα επεισόδια