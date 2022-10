Κοινωνία

Κώστας Ηλιάκης: Βίντεο με την στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει στο μαχητικό του ήρωα Σμηναγού

Αποκαλυπτικό βίντεο 16 χρόνια μετά από τον θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη. Τι προηγήθηκε της σύγκρουσης. Τα τελευταία λόγια του Σμηναγού.

Συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο, που αποτυπώνει τη στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει πάνω στο μαχητικό αεροσκάφος του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, εν ώρα πτήσης στο Αιγαίο Πέλαγος στις 23 Μαΐου 2006, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικοακουστικό υλικό που εξασφάλισε και πρόβαλε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, ακούγονται τα τελευταία λόγια του έλληνα σμηναγού, λίγο πριν από τη μοιραία σύγκρουση με το τουρκικό αεροσκάφος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του ήρωα πιλότου.

Σε αυτό υπάρχουν, επίσης, οι στιγμές της αναχαίτισης.

Ο διάλογός του με τον συνάδελφό του, με τον οποίον είχαν απογειωθεί μαζί από το αεροδρόμιο της Σούδας με στόχο να αναχαιτίσουν τα μαχητικά της γείτονος, ξυπνά μνήμες από το θλιβερό περιστατικό που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Το βίντεο – ντοκουμέντο

Τι συνέβη στις 23 Μαΐου του 2006

Ο θάνατος του αποδόθηκε επισήμως σε «ατύχημα» που προήλθε από «ανθρώπινο λάθος» του Τούρκου πιλότου με τον οποίο ενεπλάκη σε αερομαχία.

Όταν συναντήθηκαν οι δύο σχηματισμοί στον αέρα και ξεκίνησε η καταδίωξή τους, ο Κωνσταντίνος Ηλιακής δέχθηκε ξαφνικά επίθεση από το ένα τουρκικό μαχητικό.

Ο χειριστής του τούρκικου μαχητικού ο Χαλί Ιμπραήμ Οσκεμπίρ χτύπησε με το δεξί φτερό του RF-4 την καλύπτρα του αεροσκάφους του Ηλιάκη, με αποτέλεσμα αυτό να πάρει ανεξέλεγκτη πορεία, στέλνοντάς τον στον θάνατο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προχώρησε τότε στη σύνταξη επισήμου πορίσματος για τις συνθήκες της κατάρριψης του ελληνικού μαχητικού, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο Ηλιάκης εκτέλεσε άψογα την αποστολή του.

Κι αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης κατευθύνθηκε προς το τούρκικο μαχητικό χωρίς να κάνει ελιγμούς και χωρίς να παραβιάσει την απόσταση ασφαλείας των 1.000 ποδών που ορίζεται ώστε να αποφεχθούν εναέρια συγκρούσεις.

Στο πόρισμα γινόταν αναφορά και στον Τούρκο πιλότο, περιγράφοντας το όλο περιστατικό ως «ατύχημα» που οφειλόταν σε «ανθρώπινο λάθος», χωρίς να υπάρχει ίχνος δόλου:

«Αντίθετα, προέκυψε σαφώς ότι ο χειριστής του leader (αρχηγού) αεροσκάφους του τουρκικού σχηματισμού προέβη στην εκτέλεση βίαιου και επικίνδυνου ελιγμού σε απόσταση μικρότερη των 100 ποδών, προς παρενόχληση – αποτροπή προσέγγισης του Ηλιάκη στο τουρκικό RF-4, αναπτύσσοντας έτσι υψηλή ταχύτητα (εμμονή να παραμείνει εσωτερικά και ψηλότερα από το ελληνικό μαχητικό, έχοντας πορεία σύγκρουσης, αντί να περάσει από κάτω). Συνέπεια όλων αυτών ήταν ο Τούρκος χειριστής να απολέσει τον έλεγχο του αεροσκάφους του, το οποίο ανεξέλεγκτο προσέκρουσε βίαια σε εκείνο του Ηλιάκη».

Σημειώνεται πως ο Έλληνας πιλότος αν και έπεσε σε διεθνή χωρικά ύδατα, εντός του FIR Αθηνών, τον περισυνέλεξαν Τούρκοι και επέστρεψε άμεσα στη χώρα του.

Όσον αφορά τον Τούρκο πιλότο Μετά τη σύγκρουση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ηλιάκη, ο Τούρκος πιλότος έπεσε στη θάλασσα και διασώθηκε από δεξαμενόπλοιο που έπλεε στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τις τουρκικές Αρχές, τουρκικό ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης μάχης AS 532 2AL Cougar τον παρέλαβε.

