Κυκλώνας “Τζούλια”: Δεκάδες νεκροί στην Κεντρική Αμερική

Μεταξύ των νεκρών και πέντε μέλη των ένοπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ που συμμετείχαν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχασαν τη ζωή τους

Ο κυκλώνας Τζούλια, ο οποίος εξασθένησε προοδευτικά περνώντας από τη Νικαράγουα τα ξημερώματα της Κυριακής, εντέλει διαλύθηκε χθες Δευτέρα πάνω από το έδαφος της Γουατεμάλας, αφού άφησε πίσω τουλάχιστον 26 νεκρούς και 4 αγνοούμενους σε κράτη της κεντρικής Αμερικής, πέρα από τις υλικές ζημιές και τις πλημμύρες, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς.

Το αμερικανικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (NHC) ανέφερε πως η τροπική καταιγίδα Τζούλια διαλύθηκε εντελώς τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) πάνω από τη δυτική Γουατεμάλα, ωστόσο προειδοποίησε πως οι βροχές του συστήματος εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν πλημμύρες στην κεντρική Αμερική και στο νότιο Μεξικό.

Πέντε μέλη των ένοπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ που συμμετείχαν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχασαν τη ζωή τους περίπου τριάντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ, όταν έπεσε τοίχος στον οποίο είχαν βρει καταφύγιο από την κακοκαιρία, ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Ασφάλειας Γουστάβο Βιγιατόρο.

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι πέθαναν όταν καταπλακώθηκαν» επίσης εξαιτίας της πτώσης τοίχου στην Γουαταχιάγουα, 150 χιλιόμετρα ανατολικά του Σαν Σαλβαδόρ, πρόσθεσε η σαλβαδοριανή αστυνομία.

Ο υπουργός Ραούλ Χουάρες έκανε λόγο για άλλους δύο θανάτους εξαιτίας της κακοκαιρίας στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Συνολικά, το Ελ Σαλβαδόρ μετρά 10 νεκρούς.

Στην Ονδούρα, ο δήμαρχος της Μπρους Λαγκούνα (δυτικά) Βίλμερ Γουντ ανέφερε πως δύο άνθρωποι πνίγηκαν όταν ανατράπηκε η βάρκα που τους μετέφερε, παρασυρμένη από τα ορμητικά νερά, το επίπεδο των οποίων ανέβηκε εξαιτίας του κυκλώνα. Άλλος ένας άνθρωπος αγνοείται.

Στη Γουατεμάλα, έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι. Στο βόρειο τμήμα της χώρας, πέντε μέλη οικογένειας θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού τους σε χωριό που χτυπήθηκε από κατολίσθηση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας (CONRED).

Κατά την ίδια πηγή, δύο άνδρες αγνοούνται καθώς τους παρέσυρε ρέμα.

Ο κυκλώνας Τζούλια χτύπησε το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) τις ακτές της Νικαράγουας στην Καραϊβική, όταν ήταν ακόμα Κατηγορίας 1, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και διακοπές της ηλεκτροδότησης, πάντως χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Οι αρχές του Παναμά έκαναν λόγο για δύο νεκρούς εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Από τη Γουατεμάλα ως τον Παναμά, οι αρχές ανέφεραν καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ξερίζωσαν δέντρα, προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους, κατέστρεψαν σπίτια και γέφυρες.

Η Τζούλια ήταν ο δεύτερος κυκλώνας της περιόδου που έπληξε την κεντρική Αμερική, μετά τον Μπόνι τον Ιούλιο, κατά μήκος των συνόρων της Νικαράγουας με την Κόστα Ρίκα.

Στα τέλη του 2020 οι κυκλώνες Ήτα και Γιώτα άφησαν πίσω τουλάχιστον 200 νεκρούς και περίπου ισάριθμους αγνοούμενους και υλικές ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων.

