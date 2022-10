Κόσμος

ΕΕ - Τουρκία: σε τέλμα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις

Ποιοι τομείς βάζουν "φρένο" στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας.

Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να υπάρχει σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και να αναπτυχθεί συνεργασία και αμοιβαία επωφελής σχέση με την Τουρκία, αναφέρει το προσχέδιο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση, το οποίο περιήλθε σε γνώση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τονίζεται ότι η Άγκυρα χρειάζεται να δεσμευτεί σε σχέσεις καλής γειτονίας και υπενθυμίζονται τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου του 2021, υπογραμμίζεται πως πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών.

Στο κείμενο επισημαίνεται ακόμη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία παραμένουν σε τέλμα. Γίνεται λόγος για οπισθοδρόμηση σε τομείς όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος.

Σημειώνεται παράλληλα ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας, καθώς και το ότι συνεχίζεται η επιδείνωση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, όσον αφορά στο μεταναστευτικό σημειώνεται ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, ωστόσο τονίζεται ότι παραμένει σε αναστολή η συμφωνία για επιστροφή των παράτυπων μεταναστών από την Ελλάδα.

Ερώτηση Παπαδημούλη προς την Κομισιόν όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Την εντεινόμενη επιθετική πρακτική και ρητορική της Τουρκίας έναντι Ελλάδας και Κύπρου και τον διπλό της ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, φέρνει με ερώτησή του τόσο προς την Κομισιόν όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης.

«Η Τουρκία εντείνει την επιθετική πρακτική και ρητορική της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, με αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, παράνομων διεκδικήσεων, αλλά και στρατιωτικών απειλών. Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να αποφεύγει την επιβολή κυρώσεων, παρά τις πολλαπλές εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω των παραβιάσεων των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών της ΕΕ αλλά και της διαρκούς υποχώρησης του κράτους δικαίου στη χώρα» επισημάνει στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης. Παράλληλα, τονίζει πως η Τουρκία εξακολουθεί την πρακτική παράκαμψης των κυρώσεων παρά το γεγονός ότι τα πακέτα κυρώσεων που έχει λάβει η ΕΕ κατά της Ρωσίας περιλαμβάνουν και οντότητες στην Τουρκία.

Στην ερώτησή του ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ρωτά την Κομισιόν και το Συμβούλιο αφενός για το εάν εξετάζουν τη λήψη κυρώσεων κατά επιχειρήσεων και προσώπων στην Τουρκία που παραβιάζουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αφετέρου εάν στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, εξετάζεται η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή/και παραβίασης της εδαφικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών από την Τουρκία.

Ακολουθεί πλήρης η ερώτηση:

Θέμα: Επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας και τουρκικών οντοτήτων

Σε απάντηση της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία, η ΕΕ έχει λάβει οκτώ πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αναγνωρίζοντας, όμως, το έλλειμμα καθολικής εφαρμογής των κυρώσεων, το όγδοο πακέτο κυρώσεων προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε οντότητες που παραβιάζουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η δυνατότητα αυτή καταλαμβάνει και οντότητες στην Τουρκία, η οποία εξακολουθεί την πρακτική παράκαμψης των κυρώσεων. Παράλληλα, η Τουρκία εντείνει την επιθετική πρακτική και ρητορική της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, με αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, παράνομων διεκδικήσεων, αλλά και στρατιωτικών απειλών.

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να αποφεύγει την επιβολή κυρώσεων, παρά τις πολλαπλές εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω των παραβιάσεων των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών της ΕΕ αλλά και της διαρκούς υποχώρησης του κράτους δικαίου στη χώρα.

Ερωτώνται η Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

Δεδομένων των δυνατοτήτων που παρέχει το όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αλλά και της σημασίας που αποδίδει η ΕΕ στην αντιμετώπιση φαινομένων καταστρατήγησης και υπονόμευσης των κυρώσεων, εξετάζετε τη λήψη κυρώσεων κατά επιχειρήσεων και προσώπων στην Τουρκία που παραβιάζουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας;

Εξετάζετε, στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, τη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή/και παραβίασης της εδαφικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών από την Τουρκία;

