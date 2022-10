Life

Δίκη Φιλιππίδη: Μακρυπούλια, Χαλκιάς και Σχίζα καταθέτουν στο δικαστήριο (βίντεο)

Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 11 Οκτωβρίου η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη με τις καταθέσεις γνωστών ηθοποιών. Συγκεκριμένα έχουν κληθεί να καταθέσουν η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Τάσος Χαλκιάς και η Ράνια Σχίζα.

Οι συγκεκριμένοι ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί μαζί του την περίοδο που φέρεται να βίασε την μία εκ των τριών γυναικών που τον έχουν καταγγείλει.

Η Ζέτα Μακρυπούλια έφτασε στο δικαστήριο από τις 7 το πρωί. Ανάμεσα στις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της είναι το εάν πράγματι υπήρχε ρόλος προς αντικατάσταση την επίμαχη περίοδο, όπως υποστηρίζει η καταγγέλλουσα ότι της είχε πει ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Η κ. Μακρυπούλια από το βήμα ανέφερε πως "δεν γνωρίζωτη συγκεκριμένη καταγγέλουσα, δεν την θυμάμαι". Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια ολοκλήρωσε λίγο μετά τις 11 την κατάθεσή της, ενώ κατά την έξοδό της είπε στους δημοσιογράφους πως "ό,τι είχα να πω το είπα στο δικαστήριο, δεν έχω να πω κάτι άλλο"

Σχετικά με την εξέταση του Τάσου Χαλκιά και της Ράνιας Σχίζα αυτή ζητήθηκε από την υπεράσπιση και το αίτημα έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο, καθώς συμμετείχαν στην θεατρική παράσταση στα παρασκήνια της οποίας η καταγγέλλουσα λέει ότι βιάστηκε.

Δηλώσεις έξω από το δικαστήριο έκανε ο Τάσος Χαλκιάς και είπε μεταξύ άλλων "είμαι εδώ μετά από κλήτευση Εισαγγελέα και θα πω ό,τι γνωρίζω". Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του ανέφερε πως "η συνεργασία μου με τον Πέτρο ήταν άψογη, ποτέ δεν τέθηκε θέμα αντικατάστασης στην παράσταση, θα το γνώριζα από την αρχή" ενώ συνέχισε "ο Πέτρος με τη δουλειά είναι τελειομανής, μανιακός και πολλές φορές υπερβαίνει τα όρια κυρίως με νεότερους συναδέλφους".

Και συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη. ο κ. Δημητρακόπουλος σε δηλώσεις του ανέφερε πως "σήμερα είναι μία σημαντική αποδεικτικά ημέρα με την κ. Μακρυπούλια να καλείται να απαντήσει αν μίλησε στις τουαλέτες του "Ήβη" με την 1η καταγγέλουσα και οι άλλοι δύο ηθοποιοί αν υπήρχε ο ρόλος του "ψεύτικου τηλεφωνήματος".

Μικρή διακοπή στη σημερινή διαδικασία λόγω αιτήματος μίας ενόρκου να εξαιρεθεί

Την επιστροφή στην Έδρα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που δικάζει τον ηθοποιό Πέτρο Φιλιππίδη, της ενόρκου που αντικαταστάθηκε πριν λίγες ημέρες από αναπληρωματικό μέλος, ζητά η υπεράσπιση της μίας από τις τρεις γυναίκες που καταγγέλλουν για σεξουαλική βία τον κατηγορούμενο.

Ο συνήγορος της καταγγέλλουσας ηθοποιού Χάρης Σαλούστρος, με την έναρξη της διαδικασίας έθεσε θέμα με την αντικατάσταση της ενόρκου που έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Πρόκειται για υπάλληλο του Υπουργείου 'Αμυνας, η οποία είχε ζητήσει να απαλλαγεί των καθηκόντων της στο ΜΟΔ ,προσκομίζοντας στο δικαστήριο υπηρεσιακό έγγραφο που βεβαίωνε ότι η παρουσία της στην διαδικασία κατασκευής πολεμικού υλικού, κρίσιμου σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στον Έβρο είναι σημαντική.

Ο κ. Σαλούστρος αφού τόνισε ότι "η συγκεκριμένη ένορκος είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκτέλεση των καθηκόντων της..", ζήτησε την ανάκληση της απόφασης αντικατάστασης τονίζοντας ότι πρέπει να ακουστεί για το θέμα αυτό η θέση της εισαγγελέως της Έδρας. Ζήτησε επίσης να επικοινωνήσει το δικαστήριο με το Υπουργείο 'Αμυνας προκειμένου να επιστρέψει στην έδρα η ένορκος από αποχώρησε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Κατά τον συνήγορο της δεύτερης καταγγέλλουσας, τίθεται θέμα απόλυτης ακυρότητας της απόφασης αποχώρησης της εν λόγω ενόρκου για την οποία ,όπως είπε, δεν έγινε συζήτηση στο δικαστήριο με την τοποθέτηση της Εισαγγελέως και των διαδίκων, αλλά ανακοινώθηκε η αντικατάσταση από την πρόεδρο.

"Θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα απόλυτης ακυρότητας αυτής της αποχώρησης. Τα έγγραφα που διάβασα, δείχνουν παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας σε εκκρεμή δίκη για να βρίσκεται στην εργασία της η ένορκος. Δεν είναι αυτό λόγος! Να παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στο δικαστήριο που δικάζει, χωρίς να παρέχει καμία διευκόλυνση κι ενώ επίκειται η ολοκλήρωση της δίκης. Θεωρώ ότι το δικαστήριο σας θα έπρεπε πριν από όλα να διευθετήσει το ζήτημα. Είναι ανεπίτρεπτο να παρεμβαίνει το υπουργείο. Θα μπορούσαν κι άλλες υπηρεσίες να το κάνουν. Αν ζητήσει να φύγει και άλλος ένορκος θα αναβληθεί η δίκη. Αυτό είναι στέρηση του φυσικού δικαστή. Είναι παρέμβαση. Όλο αυτό το πράγματα γίνεται καταχρηστικά. Είναι θέμα και ηθικής και νομικής τάξης. Επιφυλάσσομαι να ασκήσω τα νόμιμα για την παρέμβαση αυτή" είπε ο κ. Σαλούστρος, αιτιολογώντας το θέμα ακυρότητας που έθεσε.

Η πρόεδρος είπε στον συνήγορο πως έχει μελετήσει και άλλες αντίστοιχες αποφάσεις και ερμηνείες καθηγητών ενώ τόνισε πως ανάλογη αντικατάσταση ενόρκου έγινε και στην δίκη του "Δόκτορα Κόντος" ,που επίσης έχει μεγάλη διάρκεια.

Δημητρακόπουλος: "H πρώτη καταγγέλουσα είναι ψεύτρα"

Σε συνέχεια των δηλώσεων που έκανε το πρωί, ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη μιλώντας μετά τις καταθέσεις των ηθοποιών ανέφερε 'μετά τις καταθέσεις των ηθοποιών αποδομήθηκε η αξιοπιστία της 1ης καταγγέλουσας, είναι ψέυτρα" και συνέχισε "όλοι ανέφεραν ότι ήταν άψογος και το μόνο τους θέμα ήταν η τελειομανία του στη δουλειά".

