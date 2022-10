Οικονομία

Σούπερ μάρκετ: Αυτά είναι τα προϊόντα στο “καλάθι του νοικοκυριού”

«Κλειδώνουν» σήμερα τα προϊόντα που θα περιέχει το "καλάθι του νοικοκυριού".

Σύσκεψη αναμένεται να έχει σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης με τους υπηρεσιακούς παράγοντες υπό τον ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλο για τις κατηγορίες των προϊόντων των σούπερ μάρκετ που θα συμπεριληφθούν στο λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι σήμερα θα σταλούν στις αλυσίδες των σουπερ μάρκετ οι κατηγορίες των προϊόντων που θα συμπεριληφθούν στο λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς» και ότι το επόμενο 10ήμερο θα παρουσιαστεί αυτό στους καταναλωτές.

«Μέσα στα όρια του καλαθιού που θα είναι δηλωμένο στο υπουργείο Ανάπτυξης και αναρτημένο στις αλυσίδες και στον e-καταναλωτής, οι αυξήσεις θα είναι πάρα πολύ χαμηλές έως και μηδενικές. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να χτίσουμε ένα υπόστεγο μέσα στη θύελλα για να προσφέρουμε την ευκαιρία στο κάθε νοικοκυριό να έχει μια ολοκληρωμένη ευκαιρία για τα βασικά προς το ζην αγαθά με πολύ χαμηλές ή και μηδενικές πληθωριστικές αυξήσεις» τόνισε.

Ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό καλάθι

Στο “καλάθι” θα συμμετέχουν τα σούπερ μάρκετ που έχουν ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ, όπως είχε ξεκαθαρίσει πρόσφατα ο κ. Γεωργιάδης. Επίσης επισημαίνεται πως το καλάθι θα έχει προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την αγορά και ότι αυτά θα έχουν ειδική σήμανση.

Στο καλάθι αναμένεται να συμπεριληφθούν βασικά προϊόντα όχι όμως είδη πολυτελείας

Στη λίστα των 50 προϊόντων που θα συνθέτουν το επίμαχο καλάθι θα περιλαμβάνονται κρέας, λαχανικά και φρούτα, άλευρα, γάλα, καφές, έλαια, ψωμί, τυριά, γιαούρτι, ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια, τοματοειδή, απορρυπαντικά (πιάτων και ρούχων και είδη καθαρισμού γενικής χρήσης), χαρτικά, αναψυκτικά, είδη προσωπικής υγιεινής, μπισκότα και σοκολατοειδή.

