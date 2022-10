Κοινωνία

Ομόνοια: Μαχαίρωσαν άστεγο για να τον... ληστέψουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί η επίθεση σε ένα άστεγο με σκοπό να του πάρουν τα λιγοστά υπάρχοντα.

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η επίθεση σε έναν άστεγο που που είχε βρει προσωρινό καταφύγιο κοντά στην Ομόνοια για να τον… ληστέψουν.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Θ. Δηλιγιάννη, με τον 41χρονο Πακιστανό θύμα της επίθεσης να αντιστέκεται για να μην χάσει τα λιγοστά υπάρχοντα του.

Το αποτέλεσμα ήταν οι άγνωστοι δράστες να τον χτυπήσουν με μαχαίρι και να τον τραυματίσουν στον γλουτό, την πλάτη και τον αριστερό ώμο.

Ο άτυχος άντρας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και παραμένει νοσηλευόμενος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Προανάκριση διενεργεί το Τ.Α. Ομόνοιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Συνθήματα στο μαγαζί και το αυτοκίνητο του 53χρονου (εικόνες)

Δολοφονία Γρηγορόπουλου – ΣτΕ: Αποζημιώσεις για καταστροφές από τα επεισόδια

Ρόδος: Φυλάκιση σε 28χρονο για απόπειρα βιασμού ανήλικης