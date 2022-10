Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: νεκροί, εκρήξεις και οι απειλές της Ρωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Ευθείες απειλές της Μόσχας για κλιμάκωση, εάν συνεχίσει να παρεμβαίνει η Δύση.

Δεκαεννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 105 τραυματίστηκαν από τον μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό χθες Δευτέρα εναντίον πόλεων της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 105 τραυματίστηκαν», επεσήμανε στο Telegram η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Προηγούμενος απολογισμός που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ έκανε λόγο για 14 νεκρούς από αυτόν τον πρωτόγνωρου εύρους βομβαρδισμό εδώ και πολλούς μήνες εναντίον πολλών ουκρανικών πόλεων, ανάμεσά τους και το Κίεβο.

Περισσότερες από 300 περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα, καθώς από τον χθεσινό βομβαρδισμό επλήγησαν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σήμερα το πρωί νέα ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν εναντίον της πόλης Ζαπορίζια, που είναι στόχος βομβαρδισμών εδώ και εβδομάδες. Δώδεκα πύραυλοι S-300 έπληξαν «πολιτικές» υποδομές, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, επεσήμανε η υπηρεσία.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ επεσήμανε ότι ένδεκα σημαντικές υποδομές υπέστησαν ζημιές σε οκτώ επαρχίες.

Εξάλλου χθες η Ουκρανία ανέστειλε τις εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος προς την Ευρώπη λόγω των πληγμάτων αυτών.

Οι σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έθεσαν σήμερα το σύνολο της Ουκρανίας σε συναγερμό για νέες πυραυλικές επιθέσεις, μία ημέρα μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό πολλών πόλεων από τη Ρωσία.

"Προσοχή. Στη διάρκεια της ημέρας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πυραυλικών επιθέσεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Παρακαλώ παραμείνετε στα καταφύγια για την ασφάλειά σας, μην αγνοείτε τις σειρήνες προειδοποίησης", ανέφεραν στο Telegram.

Η Ρωσία διαμηνύει πως θα αντιδράσει στη μεγεθυνόμενη ανάμιξη της Δύσης

Η απευθείας αναμέτρηση με τις ΗΠΑ και το NATO δεν είναι προς το συμφέρον της Μόσχας ούτε επιδίωξή της, αλλά η Ρωσία θα αντιδράσει στην μεγεθυνόμενη ανάμιξη της Δύσης στη σύρραξη στην Ουκρανία, δήλωσε ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Προειδοποιούμε και ελπίζουμε ότι θα συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης (της σύρραξης) στην Ουάσινγκτον και στις άλλες δυτικές πρωτεύουσες», τόνισε ο κ. Ριάμπκοφ.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Στεφανίδη: Ο αθλητισμός, οι διακρίσεις και η βουλιμία (βίντεο)

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Ταραχοπούλου: η ζωή αυτού του παιδιού έχει καταστραφεί (βίντεο)

Ομόνοια: Μαχαίρωσαν άστεγο για να τον... ληστέψουν