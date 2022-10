Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν στο Καζακστάν

Κόσμος

"Κλείδωσε" η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Καζακστάν. Τι θα συζητήσουν.

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα Τετάρτη στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν, στο περιθώριο της συνόδου της "Διάσκεψης για την Αλληλεπίδραση και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην Ασία" (CICA), που θα διεξαχθεί μεταξύ 12-13 Οκτωβρίου, όπως είπε στο AFP τούρκος αξιωματούχος.

Η Τουρκία, η οποία τηρεί ουδέτερη στάση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει προσφερθεί στο παρελθόν να μεσολαβήσει για την έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα και διατηρεί καλές σχέσεις και με τους δύο γείτονες.

Μέχρι στιγμής ο Ερντογάν δεν έχει σχολιάσει τους χθεσινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς ανά την Ουκρανία, από τους οποίους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 100.

Ωστόσο, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα μετά τις επιθέσεις, όπως είπε μια τουρκική διπλωματική πηγή χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Τον περασμένο μήνα ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πούτιν στο περιθώριο της περιφερειακής συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Ουζμπεκιστάν.

Ο τούρκος πρόεδρος διατηρεί την ελπίδα να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον Πούτιν με τον ουκρανό ομόλογό του για συνομιλίες με στόχο την εκεχειρία, κάτι που ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί ιδιαίτερα αλλά που όμως τούρκοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι είναι τόσο απαραίτητες όσο και ρεαλιστικές.

Η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν έχει συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας.

Ο Ερντογάν επιθυμεί διακαώς να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις με τη Μόσχα στην προσπάθειά του να σταθεροποιήσει την καθημαγμένη οικονομία ενόψει των εκλογών τον ερχόμενο Ιούνιο.

Τον περασμένο μήνα η Άγκυρα επιβεβαίωσε ότι οι τελευταίες τρεις κρατικές τουρκικές τράπεζες (Halk Bank, Ziraat και Vakifbank) που επέτρεπαν ως τότε την λειτουργία του ρωσικού συστήματος πληρωμών Mir το εγκατέλειψαν.

Πρόκειται για ένα είδος κάρτας που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι μετά την απόσυρση (λόγω πολέμου Ουκρανίας) από τη ρωσική αγορά των γνωστών πιστωτικών καρτών όπως η Visa Master Card.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από εβδομάδες έντονων πιέσεων και προειδοποιήσεων από την Ουάσινγκτον προς την Τουρκία να μειώσει τις οικονομικές της σχέσεις με τη Ρωσία διαφορετικά θα βρισκόταν αντιμέτωπη και η ίδια με κυρώσεις.

