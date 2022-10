Οικονομία

Πούτιν - Ερντογάν: Η συνάντηση και η πρόταση να γίνει στην Τουρκία κόμβος αερίου

"Κλείδωσε" η συνάντηση Ερντογάν - Πούτιν στο Καζακστάν. Πρώτο θέμα στον τουρικό Τύπο η πρόταση του Ρώσου προέδρου.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν, στο περιθώριο της συνόδου της "Διάσκεψης για την Αλληλεπίδραση και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην Ασία" (CICA).

Ο Ρώσος πρόεδρος έφθασε σήμερα στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα έχει να έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον κ. Ερντογάν και τον εμίρη του Κατάρ, τον Σέιχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν περνά στην αντεπίθεση για την ενεργειακή κρίση στέλνοντας το μήνυμα ότι το ρωσικό φυσικό αέριο θα περνά μέσω του Turkstream ενώ περιγράφει την Τουρκία ως νέο ενεργειακό κόμβο.

«Θα μπορούσαμε να ανακατευθύνουμε τους όγκους φυσικού αερίου που χάνονται από τους αγωγούς Nord Stream της Βαλτικής προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας δημιουργώντας τον μεγαλύτερο κόμβο για τις ενεργειακές προμήθειες της Ευρώπης στην Τουρκία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια ενεργειακού φόρουμ, στη Μόσχα. «Αυτό, βέβαια, αν οι εταίροι μας ενδιαφέρονται. Και αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για να εφαρμοστεί», προσέθεσε.

Την ίδια ώρα, η πρόταση της Ρωσίας να γίνει κέντρο φυσικού αερίου η Τουρκία είναι πρώτο θέμα στον τουρκικό Τύπο.

«Τουρκική φόρμουλα για την ενεργειακή κρίση», είναι ο τίτλος στην Σαμπάχ, ενώ στο άρθρο αναφέρεται ότι «η Τουρκία είναι το κέντρο της λύσης στο ενεργειακό αδιέξοδο της Ευρώπης. Ο Πούτιν απευθύνοντας έκκληση στην ΕΕ έδειξε την Τουρκία ως διεύθυνση. Μετά από τις επιθέσεις στο North Stream, δηλαδή τον αγωγό που μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Βαλτικών χωρών, μπορεί να σταλεί μέσω Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή Τουρκίας. Στην Τουρκία μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλο κέντρο φυσικού αερίου. Μπορεί να γίνει η μεταφορά αυτό το χειμώνα χωρίς να περιοριστεί το φυσικό αέριο σε κανένα».





«Κέντρο φυσικού αερίου ας είναι η Τουρκία», γράφει η Γενί Σαφάκ, σημειώνοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο Ευρώπης και ότι τεχνικά είναι δυνατόν.

Παράλληλα, όμως ο Τούρκος πρόεδρος διατηρεί την ελπίδα να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον Πούτιν με τον Ουκρανό ομόλογό του για συνομιλίες με στόχο την εκεχειρία, κάτι που ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί ιδιαίτερα αλλά που όμως τούρκοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι είναι τόσο απαραίτητες όσο και ρεαλιστικές.

Η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν έχει συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας.

Ο Ερντογάν επιθυμεί διακαώς να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις με τη Μόσχα στην προσπάθειά του να σταθεροποιήσει την καθημαγμένη οικονομία ενόψει των εκλογών τον ερχόμενο Ιούνιο.

Τον περασμένο μήνα η Άγκυρα επιβεβαίωσε ότι οι τελευταίες τρεις κρατικές τουρκικές τράπεζες (Halk Bank, Ziraat και Vakifbank) που επέτρεπαν ως τότε την λειτουργία του ρωσικού συστήματος πληρωμών Mir το εγκατέλειψαν.

Πρόκειται για ένα είδος κάρτας που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι μετά την απόσυρση (λόγω πολέμου Ουκρανίας) από τη ρωσική αγορά των γνωστών πιστωτικών καρτών όπως η Visa Master Card.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από εβδομάδες έντονων πιέσεων και προειδοποιήσεων από την Ουάσινγκτον προς την Τουρκία να μειώσει τις οικονομικές της σχέσεις με τη Ρωσία διαφορετικά θα βρισκόταν αντιμέτωπη και η ίδια με κυρώσεις.

