Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας - Κλήρωση: Τα ζευγάρια της πέμπτης φάσης

ΑΕΚ-ΠΑΣ το σημαντικότερο ματς. Όλα τα ζευγάρια που κληρώθηκαν για την πέμπτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση της 5ης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας, στην οποία συμμετείχαν και οι ομάδες της Super League εκτός από τις τέσσερις πρώτες (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης, Παναθηναϊκός) της περασμένης σεζόν, οι οποίες θα μπουν στην κληρωτίδα στη φάση των «16».

Ο λόγος για τις ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, Ιωνικό, ΟΦΗ, Αστέρα Τρίπολης, Βόλο, Παναιτωλικό, Ατρόμητο, Λαμία και Λεβαδειακό. Το σημαντικότερο ματς που προέκυψε είναι η κόντρα της ΑΕΚ με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο και ο Βόλος τον Ιωνικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της κλήρωσης:

ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα

Καλαμάτα-Παναιτωλικός

Καλλιθέα-Βέροια

Αγιος Νικόλαος-Αλμυρός ή Πανθρακικός

Πανσερραϊκός-Παναχαϊκή

Κηφισιά-ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος

Αλμωπός Αριδαίας-Λαμία

Ιωνικός Ιωνίας-Απόλλων Παραλιμνίου

Βόλος-Ιωνικός

ΑΕΛ-Λεβαδειακός

Πανελευσινιακός-Απόλλων Πόντου

*Σε αυτή τη φάση οι αγώνες είναι νοκ-άουτ και σε περίπτωση που οι δύο ομάδες του ζευγαριού παίζουν σε διαφορετική κατηγορία, τότε γηπεδούχος γίνεται η ομάδα της χαμηλότερης κατηγορίας.

