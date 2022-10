Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η αντεπίθεση Πούτιν και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Προσπαθώ χρόνια να αποδείξω ότι οι πλανήτες μας επηρεάζουν και μας καθορίζουν" είπε στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

Και συνέχισε "με αυτή την όψη Άρη - Ποσειδώνα καλό είναι να μην πιέζεται πολύ ο Πούτιν, γιατί ο Άρης πυροδοτεί ένταση".

"Τετάρτη, Πέμπτή δεν είναι τόσο καλές μέρες, από Παρασκευή καλύτερα τα πράγματα" τόνισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





