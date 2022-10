Κόσμος

Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα είναι αξιολύπητη - Πάει σε χώρες και “ζητιανεύει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρά για ακόμη μία φορά εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κατά της Ελλάδας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ήδη αξιολύπητη, συνεχίζοντας μία σειρά εμπρηστικών δηλώσεων προς τη χώρα μας.

Όοως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε: "Είναι τόσο αξιολύπητoι που πάνε σε άλλες χώρες και κλαίνε και ζητιανεύουν. «Μπορούμε να κάνουμε έρευνα, να κάνουμε γεωτρήσεις, τί σας νοιάζει;"

"Η Ελλάδα αισθάνεται άβολα με την Τουρκία να είναι παγκόσμιος παράγοντας", είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστηρίζοντας ότι "Όποιος καβαλάει ένα αυτοσχέδιο άλογο πέφτει γρήγορα".

"Στην ιστορία, ο Τούρκος στρατιώτης σε έριξε στη θάλασσα, δεν μπόρεσες να το χωνέψεις, είσαι εχθρικός με τους Τούρκους παντού." τόνισε στο τέλος ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Στεφανίδη: Ο αθλητισμός, οι διακρίσεις και η βουλιμία (βίντεο)

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Ταραχοπούλου: η ζωή αυτού του παιδιού έχει καταστραφεί (βίντεο)

“Καλημέρα Ελλάδα” - Οικονόμου: καμία ανοχή στους παιδεραστές (βίντεο)