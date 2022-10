Πολιτική

Μητσοτάκης από Πέλλα: Μέσα στο 9μηνο η σύμβαση για το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

«Τα δύο βασικά έργα της περιοχής, είναι ο δρόμος και το φράγμα», είπε ο πρωθυπουργός.

Την Πέλλα και την Έδεσσα επισκέπτεται από το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε το πρωί από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την προϊσταμένη της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων Ελισάβετ Τσιγαρίδα στο Μουσείο της Πέλλας και τον αρχαιολογικό χώρο του βασιλικού ανακτόρου της αρχαίας μακεδονικής δυναστείας και θαύμασε τις αρχαιότητες, τα ψηφιδωτά, τα κειμήλια, ενώ επιθεώρησε τις εργασίες στο ανάκτορο του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου.

Στο χώρο του αρχαίου ανακτόρου Πέλλας έχουν δρομολογηθεί έργα και παρεμβάσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που αναβαθμίζουν σημαντικά τις υποδομές με διαδρομές ΑμεΑ, νέο εκδοτήριο, είσοδο, νέους χώρους υγιεινής και ανάδειξη της αρχαίας παλαίστρας και της αρχαίας κολυμβητικής δεξαμενής. Επίσης έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ξεκινήσει το έργο στο Κάστρο της Αλμωπίας, 1.850.000 εκ ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον γραμματέα της κεντρικής πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Παύλο Μαρινάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά και τον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρο Καλαφάτη, τους τοπικούς βουλευτές και στελέχη της ΝΔ κάθισε για καφέ στον πεζόδρομο της Πέλλας και συζήτησε με νέους και κατοίκους της περιοχής για τα προβλήματα και τις προοπτικές της περιοχής.

Ο κ. Μητσοτάκης τους εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόοδο των εργασιών στο βασιλικό ανάκτορο της αρχαίας Πέλλας και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση του, ώστε να αναδειχθεί μια "πλήρης εικόνα του μεγαλείου του μακεδονικού πολιτισμού". Σημείωσε ότι η Μακεδονία, με τα έργα που γίνονται, σε συνδυασμό με την ιστορία της, καθίσταται "μοναδική" ως τουριστικός προορισμός.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι "μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες" θα συμβασιοποιηθεί και το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, υπενθυμίζοντας ότι ήταν μεταξύ των αρχικών εξαγγελιών και δεσμεύσεων του.

"Υπήρξαν αρκετά προβλήματα, αλλά μπήκε το νερό στο αυλάκι, τα δύο βασικά έργα για την περιοχή είναι ο δρόμος και το φράγμα" είπε ο πρωθυπουργός.

Με την ευκαιρία της συνάντησης του με τον πρόεδρο της κοινότητας Πέλλας, που είναι πυροσβέστης στο επάγγελμα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας και τα οποία προβλήματα υπήρξαν, έδωσε έμφαση στην πολιτική προστασία και στην προηγούμενη αντιπυρική περίοδο και ότι στο προσεχές υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθεί και ο νέος σχεδιασμός για την πολιτική προστασία για τη νέα χρονιά. Σημείωσε, επίσης ότι ψηλά στην ατζέντα της είναι και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τα αναπτυξιακά ζητήματα που συνδέονται με αυτήν και η προοπτική της ανάπτυξης σε όλους τους τομείς κάθε περιοχής.

"Η Πέλλα στον πρωτογενή τομέα είναι πρωταγωνιστής, αλλά κοιτάμε και το σήμερα και το μέλλον" τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος, με αφορμή παρατηρήσεις του κ. Μαρινάκη για τα νέα στελέχη του κόμματος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σημείωσε ότι η ΝΔ ως ένα "μαζικό λαϊκό κόμμα" έχει τη δυνατότητα να αντλεί δυνάμεις από νέα στελέχη, ενώ ο ίδιος ως πρόεδρος του κόμματος δίνει αυτή τη δυνατότητα σε νέους να ανελιχθούν στο εσωκομματικό πεδίο και να υποστηρίξουν στην κοινωνία τις ιδέες και τις αξίες του κόμματος. "Το κόμμα είναι αξιοκρατικό" είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης μονάδα τυποποίησης και εξαγωγής φρούτων στην περιοχή της Πέλλας.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί τον οικείο μητροπολίτη Ιωήλ, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης στο Διοικητήριο της Έδεσσας.

