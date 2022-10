Πολιτική

Πλεύρης κατά Πλεύρη για τον ναζιστικό χαιρετισμό: Αυτό είναι αποκτήνωση…

Κατηγορηματική και απερίφραστη η καταδίκη της κίνησης του πατέρα του, από τον Υπουργό Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης καταδίκασε απερίφραστα τον ναζιστικό χαιρετισμό του πατέρα του, μέσα στη δικαστική αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε μεταξύ άλλων σε σχετικό ερώτημα: Ο πατέρας μου ποτέ δεν έχει κρύψει την ιδεολογία του που η Δημοκρατία επιτρέπει στον καθένα να έχει. Εδώ έχουν γίνει δύο τρομακτικά ατοπήματα για τα οποία εγώ ανατρίχιασα.

Το πρώτο είναι ότι ο χαιρετισμός γίνεται μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου. Και το δεύτερο, με συγχωρείτε, αυτό χωρίς να έχω καμία ευθύνη, με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα, είναι ότι ο χαιρετισμός γίνεται μπροστά σε μία μητέρα που το παιδί της δολοφονήθηκε από έναν Ναζί, στη Μάγδα τη Φύσσα, σε μια γυναίκα που δολοφόνησαν το παιδί της. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι αποκτήνωση.

Ο κ. Πλεύρης, αναφερόμενος στην υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, ανέφερε μεταξύ άλλων, «Μιλάμε για ένα από τα πιο άθλια εγκλήματα και αδικήματα που υπάρχουνε, για τα οποία οι ποινές όσο αυστηρές και να είναι, δεν απηχούνε ακριβώς το αίσθημα της τιμωρίας και επειδή πολλές φορές έχω κατηγορηθεί για θέσεις που έχω εκφράσει ως προς το ποινικό δίκαιο, επειδή πιστεύω στις πολύ σκληρές ποινές, κατά την άποψή μου σε αυτούς τους ανθρώπους δεν τίθεται θέμα δεύτερης ευκαιρίας».

Για το θέμα των ανεμβολίαστων υγειονομικών, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι «αυτό το οποίο έχουμε πει και συμμορφούμενοι και προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι είναι συνταγματικό το μέτρο της μη επιστροφής τους, αλλά θα πρέπει να το αξιολογούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έχουμε πει ότι εντός του Οκτωβρίου θα αξιολογηθεί το μέτρο και υπάρχουν δύο ενδεχόμενα.

Το ένα ενδεχόμενο είναι να συνεχιστεί το μέτρο, δηλαδή όσο βρισκόμαστε σε πανδημία να παραμείνουν σε αναστολή. Υπάρχει το ενδεχόμενο με τα επιδημιολογικά στοιχεία που θα έχουμε και του Οκτωβρίου να κριθεί ότι δεν συντρέχουν πια οι λόγοι.

Άρα δεν έχει παρθεί καμία απόφαση, ήδη έχει επαναξιολογηθεί δύο φορές το μέτρο. Έχω εκφράσει την προσωπική μου άποψη ότι ασχέτως πανδημίας αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μείνουν στο εθνικό σύστημα υγείας. Ακόμα κι αν αύριο το πρωί σταματούσε η πανδημία κόσμος που δεν πιστεύει στην επιστήμη δεν πρέπει να είναι στο ΕΣΥ. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση.

Η κυβερνητική θέση, που είναι και θέση και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι ότι πρέπει να αξιολογούμε το μέτρο ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση την πορεία της πανδημίας».

Τέλος για την εφαρμογή του μέτρου του προσωπικού γιατρού, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε μεταξύ άλλων, «Πρώτα απ’ όλα είναι ένας καινούριος θεσμός επί της αρχής. Υπάρχει μια συμφωνία, προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί ακριβώς δίνεται δωρεάν παροχή. Υπάρχουν και προβλήματα; Προφανώς. Φανταστείτε όταν εγγράφονται 3.500 γιατροί και 4.400.00 πολίτες, θα υπάρχουν και αβελτηρίες.

Κυρίως στην Αττική που έχουμε λιγότερη συμμετοχή ιδιωτών γιατρών απ’ ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα, εμφανίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Από αύριο να σας πω και την είδηση, από 12 του μηνός ανοίγει τα συμβόλαια και για άλλους γιατρούς, τους γιατρούς ειδικοτήτων που έχουν βάση την παθολογία, όπως είναι πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι.

Σε ένα δεκαήμερο θα υπάρχουν και άλλοι γιατροί στο σύστημα και για αυτό έχουμε πει στους πολίτες ότι δεν χρειάζεται αν δεν βρίσκουν γιατρό τώρα να πηγαίνουνε να εγγραφούν σε γιατρό μακριά από την κατοικία τους. Και πιστεύουμε ότι προς τα τέλη Οκτωβρίου θα υπάρχει αυτή η πληθώρα των γιατρών για να διασφαλίσουμε την άνοδο από τα 4,5 εκατομμύρια που είμαστε τώρα μέχρι τα 6 εκατομμύρια».

