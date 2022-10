Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: Σύλληψη σεσημασμένου στην Κυψέλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέλος συμμορίας κακοποιών ήταν ο σεσημασμένος κακοποιός που συνελήφθη ως μέλος της συμμορίας της Πολυτεχνειούπολης.

Ένας σεσημασμένος 31χρονος Αλβανός, μέλος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, των δύο από τις τρεις συμμορίες της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου που εξαρθρώθηκαν, συνελήφθη χθες, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, στην Κυψέλη.

Σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ένοπλες ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα και διακινούσε ναρκωτικά.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός ήταν παλαιότερα μέλος της «συμμορίας με τα καλάσνικοφ», η οποία εισέβαλε σε σπίτια στα νότια προάστια, λήστευε και βίαζε γυναίκες.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

«Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, σε περιοχή της Αττικής, 31χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για συμμετοχή σε συμμορία, που διέπραττε ένοπλες ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα και διακινούσε ναρκωτικά.

Πρόκειται για ακόμα ένα μέλος των εγκληματικών οργανώσεων που δρούσαν με έδρα και ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Ειδήσεις σήμερα:

Κώστας Ηλιάκης: Βίντεο με την στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει στο μαχητικό του ήρωα Σμηναγού

Βόλος: “Την σκότωσα αλλά ακόμα δεν αισθάνομαι τίποτα για εκείνη”

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας