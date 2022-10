Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Fake news ότι την “έκαψε” η αδερφή της

«Τέλος τα πανηγύρι με τα λαϊκά δικαστήρια», επισημαίνει ο Κούγιας και προειδοποιεί, «έρχονται μηνύσεις».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το δικηγορικό γραφείο του κ. Κούγια, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της υπεράσπισης της κυρίας Πισπιρίγκου για το θέμα των θανάτων των 3 παιδιών της στην Πάτρα, διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την κατάθεση της αδερφής της κατηγορουμένης και τις πληροφορίες ότι σε αυτήν «έκαψε» την αδερφή της.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν μηνύσεις για τα σχετικά δημοσιεύματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το δικηγορικό μας γραφείο πλέον χειρίζεται και τις δύο υποθέσεις και όσον αφορά στο θάνατο της αείμνηστης Τζωρτζίνας καταθέσαμε υπόμνημα 26 σελίδων, αντικρούοντας την πρόταση του κυρίου Εισαγγελέα και όσον αφορά στη δεύτερη υπόθεση, η οποία εκκρεμεί ενώπιον της 35ης Ανακρίτριας κυρίας Τζωρτζάτου ουδεμία μέχρι σήμερα έχουμε επαφή, αναμένοντας να κληθεί η κυρία κατηγορουμένη προς απολογία με κλήση, η οποία θα γίνει, αφού η κυρία ανακριτής ολοκληρώσει το ανακριτικό της έργο, με τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων και τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων της επιλογής της, το περιεχόμενο των οποίων θα πληροφορηθούμε ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ, αφού η ανάκριση είναι μυστική και σ’ αυτό το στάδιο το τί έχουν καταθέσει οι μάρτυρες το γνωρίζει ΜΟΝΟ η κυρία Ανακριτής.

Δυστυχώς, κάποιοι «δημοσιογραφικοί απατεώνες», εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι απλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η διαδικασία μέχρι τώρα είναι μυστική, διαδίδουν ότι δήθεν γνωρίζουν το περιεχόμενο της καταθέσεως της αδελφής της κυρίας κατηγορουμένης, κας Δήμητρας Πισπιρίγκου, της οποίας η εξέταση έγινε χθες και τελείωσε αργά το απόγευμα, αφού διήρκησε πέντε ολόκληρες ώρες.

Μάλιστα, διαδίδουν ψέματα ότι δήθεν η κυρία Δήμητρα Πισπιρίγκου μ’ αυτά που κατέθεσε δήθεν «έκαψε» την αδελφή της.

Λυπούμεθα, αλλά σε όλους αυτούς για λογαριασμό της κυρίας Δήμητρας Πισπιρίγκου και της κυρίας κατηγορουμένης, θα υποβάλουμε μήνυση για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημίσεως.

Λυπούμεθα ξανά που το επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα ότι το πανηγύρι των «λαϊκών δικαστηρίων» με τη συμμετοχή και την ανοχή δυστυχώς της υπερασπίσεως της κυρίας κατηγορουμένης έχει τελειώσει ανεπιστρεπτί. Ήδη, την επόμενη Πέμπτη 20.10.2022 έχει προσδιοριστεί το πρώτο δικαστήριο στο Πρωτοδικείο Αθηνών εις βάρος συγκεκριμένων προσώπων, παρουσιαστών εκπομπών και συγκεκριμένης εφημερίδος, ώστε αυτή η παράνομη συμπεριφορά να σταματήσει εντελώς.

