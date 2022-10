Life

“Ράδιο Αρβύλα”: “διαστημική” πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Επιστρέφει στις οθόνες μας, μέσω του ΑΝΤ1 φυσικά, η παρέα της Θεσσαλονίκης, με διάθεση για σάτιρα και χιούμορ… διαγαλαξιακό.

Το διαστημόπλοιο «Ράδιο Αρβύλα» και το πλήρωμά του μας καλωσορίζουν στη φετινή αποστολή τους στον πλανήτη «Σάτιρα».

Ο κυβερνήτης Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, από την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 20:00 ανοίγουν τις κεραίες του και λαμβάνουν περίεργα ηχητικά σήματα της πολιτικής, κοινωνικής και τηλεοπτικής επικαιρότητας.

Σκοπός της αποστολής τους; Να σατιρίσουν, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, τους πάντες και τα πάντα, σαν να είναι από… άλλο πλανήτη.





Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, η εκπομπή που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, θα συνεχίσει τη σαρωτική της πορεία για 16η σεζόν.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» θα θέσουν και πάλι σε τροχιά το πιο ξεχωριστό Top 20 του γαλαξία, βάζοντας σε ανοιχτή ακρόαση όλα όσα μοιάζουν με επιστημονική φαντασία, αλλά αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας!

«Ράδιο Αρβύλα». Πρεμιέρα Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:00.

